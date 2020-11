La noche del 2 de noviembre Viena se oscureció más que nunca por una serie de atentados terroristas. En Austria, no habían sucedido ataques de este tipo en los últimos 40 años. Un terrorista, se movió por una de las calles del centro de la capital austríaca dando comienzo a un tiroteo, que dejó al menos cuatro muertos, dos hombres y dos mujeres, y más de 20 heridos. Dialogamos en Johannes Christoph Meran, el embajador de Austria en la República Argentina acerca de los acontecimientos.

El embajador Meran, informó que entre los heridos se encontraba un oficial de la policía, que fue puesto a salvo por austríacos de descendencia turca. Agregó también que actualmente, no hay heridos con riesgo de muerte. Comentó que las autoridades actuaron de forma rápida, que “el agresor quedó incapacitado por la policía en un breve lapso de nueve minutos”. Sin embargo, destacó que aún no fue evaluado todo el material videográfico disponible de los acontecimientos, por lo que no se descarta aún la posibilidad de que otros terroristas hayan actuado en conjunto con el detenido.

“Hay evidencia de que el asesino era simpatizante del grupo terrorista ISIS, y que tiene veinte años, raíces de la República de Macedonia del norte y también antecedentes penales por terrorismo. Se movía con un cinturón explosivo que resultó ser falso, una pistola larga automática y un machete”, informó Johannes Christoph Meran acerca del agresor identificado. Añadió que en base a los hechos, se comenzó en Austria un periodo de tres días de luto nacional.

Sobre el desenlace de los hechos, el entrevistado manifestó que en el centro histórico de Viena, se encuentra la plaza en un nivel superior, y que por las escaleras de acceso a la misma, bajó el terrorista y comenzó a disparar. Meran destacó el hecho de que una gran cantidad de gente se encontraba en el lugar ya que ese era el último día previo a una nueva cuarentena decretada por el gobierno por un aumento en las infecciones de Covid-19. Finalizó informando que no se cree que haya sido un ataque dirigido a la comunidad judía, ya que aunque la sinagoga se encuentra a escasos metros del lugar de los hechos, era de público conocimiento que esta se encontraba cerrada y que no había nadie dentro.

BS/RJ

