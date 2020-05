Con sólo algunas restricciones Israel busca volver a la normalidad

Los ministros del gabinete aprobaron el lunes una serie de medidas para aliviar las restricciones destinadas a frenar la propagación del coronavirus, entre ellas elevar el límite de 100 metros para viajar desde casa a actividades no esenciales.

Varios cambios en las ordenanzas de emergencia entraron en vigencia de inmediato, como la reapertura de algunos negocios, mientras que otros no entrarán en vigencia hasta dentro de algunos días.

El gobierno también firmó las directivas que ciertas empresas deben cumplir para poder operar, y el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió el lunes por la noche que si las tasas de infección exceden ciertos límites, las medidas de bloqueo podrían retroceder.

Al mismo tiempo, los ministros autorizaron una extensión de un controvertido programa que permite al servicio de seguridad Shin Bet utilizar datos personales confidenciales para rastrear a los portadores de coronavirus y también extendió el toque de queda nocturno para el Ramadán en las comunidades de mayoría musulmana hasta el 10 de mayo.

Aquí están los detalles de las nuevas restricciones aflojadas:

Con vigencia inmediata, las bibliotecas, hoteles, casas de huéspedes, reservas naturales, sitios patrimoniales, parques nacionales y zoológicos pueden reabrir, al igual que las empresas especializadas en tratamientos no médicos o medicina complementaria.

Las bibliotecas deben colocar un separador en el mostrador de la caja y reservar libros recién devueltos durante tres días. Las empresas que ofrecen tratamientos físicos no médicos deben limitar el número de clientes a uno por cada 15 metros cuadrados, o dos por caja registradora.

Las piscinas para atletas competitivos y la hidroterapia también pueden reabrirse.

Los centros comerciales, los mercados al aire libre y los gimnasios podrán reabrir el jueves, aunque los dos primeros deben limitar el número de compradores que pueden ingresar a una persona por cada 20 metros cuadrados y trabajar para garantizar una distancia de dos metros entre los clientes.

También se les pedirá que coloquen letreros que indiquen el número máximo de personas permitidas en las instalaciones y no deben permitir que los clientes consuman alimentos en el lugar.

Si bien las playas permanecerán cerradas para los visitantes, los deportes acuáticos ahora están permitidos.

Se levantó el límite de 500 metros que los israelíes pueden viajar desde sus hogares o lugares de trabajo a la oración, aunque el límite de 19 personas para la oración grupal en áreas abiertas sigue vigente.

El límite en el número de personas que pueden asistir a una circuncisión aumentó de 10 a 19.

Efectivamente de inmediato, se permiten otras reuniones de hasta 20 personas en áreas abiertas, que se ampliarán hasta 50 personas el 17 de mayo. Las bodas y los funerales ahora pueden tener hasta 50 personas si se llevan a cabo en áreas abiertas.

Netanyahu dijo el lunes que una cancelación de todas las limitaciones en las reuniones estaba prevista para el 14 de junio, “suponiendo que no se encienda ninguna luz roja”.

Además, los profesionales de la salud mental ahora pueden reunirse con sus pacientes sin máscaras si mantienen una distancia de tres metros entre sí. Los edificios con más de cinco pisos pueden tener hasta la mitad de la ocupación máxima en ascensores, en comparación con solo dos personas.

Con algunas calificaciones regresando a la escuela esta semana, Netanyahu dijo que los jardines de infancia volverían a abrir el 10 de mayo, mientras que todos los estudiantes regresarán a clases a finales de mes. Sin embargo, no dio un plazo para la reanudación de las actividades en las guarderías.

Las universidades y colegios se reabrirán el 14 de junio.

En cuanto a los vuelos internacionales, Netanyahu dijo que Israel buscaba una forma de “reconectarse con el mundo”, pero sin exponer al país al contagio de aquellos países que todavía estaban lidiando con tasas de infección mucho más altas.

Texto completo de la declaración de la Oficina del Primer Ministro y el Ministerio de Salud

El Gabinete, anoche (lunes 4 de mayo de 2020), aprobó una serie de enmiendas adicionales a las regulaciones de emergencia que permitirán que la economía vuelva a la actividad a la sombra del coronavirus. Las enmiendas cancelan las restricciones para salir de la casa, excepto a lugares y actividades que están prohibidos en las regulaciones.

Los siguientes son los puntos principales de “Regulaciones de emergencia (Nuevo coronavirus – Restricción de actividad)”:

* Desde ayer (4 de mayo de 2020), se abrirán negocios y actividades adicionales que incluyen: bibliotecas, todo tipo de tratamientos no médicos en el cuerpo humano, medicina complementaria, hoteles y casas de huéspedes, reservas naturales, sitios patrimoniales, parques nacionales , zoológicos y safaris. Se permitirá la actividad en piscinas para atletas competitivos y terapia.

* Los centros comerciales, los mercados al aire libre y los gimnasios podrán abrir el 7 de mayo de 2020.

Los operadores de centros comerciales deberán cumplir con las normas para mantener la salud pública y firmarán un formulario en línea a tal efecto en el sitio web del Ministerio de Economía e Industria; el formulario se pasará a la autoridad local correspondiente. Bajo estas reglas, un empleado será designado responsable de llevar a cabo actividades para mantener la salud pública en el centro comercial. La entrada de personas al centro comercial, incluidos los empleados del centro comercial, se regulará para que en ningún momento haya más de una persona por cada 20 metros cuadrados en el centro comercial. Se publicará un letrero con respecto al número de personas permitidas en el centro comercial. Se tomará un cuidado estricto para mantener una distancia de dos metros entre las personas en el centro comercial, incluso en las filas. Se delinearán los lugares para quienes esperan en la fila; Se colocarán carteles sobre el mantenimiento de la distancia. Las normas de higiene, incluida la desinfección de las superficies, se mantendrán estrictamente. Se colocarán soportes accesibles con desinfectante para manos en el centro comercial. No se permitirá sentarse con el propósito de comer en el centro comercial.

Los mercados minoristas podrán abrir al recibir un permiso de la autoridad local y de conformidad con las siguientes condiciones: La autoridad local regulará la entrada de personas al mercado, incluidos los trabajadores y dueños de negocios, de modo que en ningún momento habrá más de una persona en el área abierta por cada 20 metros cuadrados de espacio. La autoridad local establecerá e implementará un mecanismo para limitar el número de personas en el mercado. Se publicará un letrero con respecto al número de personas permitidas en el mercado. La autoridad local tendrá el máximo cuidado para mantener una distancia de dos metros entre las personas en el mercado, incluso en las filas, para evitar el hacinamiento. Se delinearán los lugares para quienes esperan en la fila; Se colocarán carteles sobre el mantenimiento de la distancia. Las normas de higiene, incluida la desinfección de las superficies, se mantendrán estrictamente. Se colocarán soportes accesibles con desinfectante para manos en el mercado. La autoridad no permitirá sentarse con el propósito de comer en el mercado, no permitirá la entrada de personas que no usan máscaras al mercado.

* Se requerirá que las bibliotecas operativas observen condiciones adicionales, incluida la colocación de particiones en el mostrador de préstamos para evitar la transferencia de gotas respiratorias y la separación de los libros que han sido devueltos a la biblioteca durante tres días.

* A aquellos que operan tiendas y negocios para tratamiento no médico se les permitirá traer clientes de acuerdo con la proporción de un cliente por cada 15 metros cuadrados de espacio abierto a los clientes, o dos personas por caja registradora, lo que sea mayor.

* Ir a las playas está prohibido, excepto para actividades deportivas en el mar.

* Se cancela la restricción de rezar a más de 500 metros del hogar o lugar de trabajo; la restricción de no más de 19 personas para oraciones en un espacio abierto sigue vigente.

* Las circuncisiones pueden realizarse con hasta 19 personas (en lugar de diez) en asistencia.

* En lugares públicos y lugares de trabajo, los edificios de más de cinco pisos pueden tener hasta el 50% de la ocupación máxima permitida en los ascensores, lo que permite más de dos personas en cualquier ascensor.

* El tratamiento de salud mental está permitido sin máscaras, siempre que se mantenga una distancia de tres metros entre el proveedor de atención y el receptor de la atención.

* Junto con las restricciones existentes sobre la actividad en mikvaot [plural] (hasta tres hombres en mikvaot para hombres y citas anticipadas en mikvaot para mujeres), una persona designada por el operador será responsable de que se cumplan las normas.

* Con respecto a las restricciones en las comunidades de mayoría musulmana, la regulación de emergencia que prohíbe que las tiendas y negocios abran entre las 19:30 y las 03:00 se extiende hasta el domingo 10 de mayo de 2020.

Las modificaciones anteriores serán válidas hasta el lunes 18 de mayo de 2020.

Regulaciones de emergencia (zonas restringidas):

El Gabinete aprobó la extensión de las “Regulaciones de Emergencia (Zonas Restringidas)” hasta el martes 2 de junio de 2020. El comité ministerial correspondiente podrá declarar comunidades o secciones de comunidades en las que ha habido brotes de coronavirus como zonas restringidas.

Extensión de la autorización de la Agencia de Seguridad de Israel (ISA) para ayudar en el esfuerzo nacional para reducir la propagación del coronavirus y el avance de la legislación:

El Gabinete decidió extender la validez de la autorización de la ISA para ayudar en el esfuerzo nacional para reducir la propagación del coronavirus hasta el martes 16 de junio de 2020, o hasta la finalización del proceso legislativo y la entrada en vigor de la legislación. La decisión se presentará al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset para su aprobación.

El Ministerio de Salud pide al público que continúe escuchando las directivas sobre distanciamiento físico, uso de máscaras y mantenimiento de la higiene, para garantizar la salud pública y continuar la lucha común contra la propagación del coronavirus.