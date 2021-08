Benny Gantz se reunió con el presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen en Ramallah

La primera reunión oficial de un alto funcionario del gobierno con el presidente de la Autoridad Palestina desde 2010: el ministro de Defensa, Benny Gantz, se reunió anoche (domingo) con el presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen, en Ramallah. La oficina de Gantz dijo que los dos discutieron temas de seguridad política, civiles y económicos, y que Gantz le dijo a Abu Mazen que Israel estaba listo para tomar medidas que fortalecerían la economía de la Autoridad Palestina.

Una fuente cercana al primer ministro Naftali Bennett dijo: “La reunión Gantz-Abu Mazen fue aprobada de antemano por el primer ministro. Esta es una reunión que trata sobre temas actuales del sistema de seguridad con la Autoridad Palestina”.

Esta fue la primera vez desde 2010 que un alto funcionario israelí se reunió con el presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen, quien ha estado en el cargo desde 2005. En 2010, el ex primer ministro Benjamin Netanyahu se reunió con él. El ex presidente Shimon Peres también lo hizo en 2013, y desde entonces, no han habido reuniones oficiales entre altos funcionarios israelíes y el presidente de la Autoridad Palestina.

Al encuentro, asistieron el Coordinador de Operaciones Gubernamentales en los Territorios Ocupados, General Rassan Aliyan, el Ministro de Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina, Hussein a-Sheikh, y el Jefe de Inteligencia General de la Autoridad, Majed Faraj , y duró aproximadamente dos horas y media. Gantz y Abu Mazen se reunieron en privado durante unos 40 minutos y, junto con las felicitaciones mutuas, el Ministro de Defensa prometió a los palestinos que viven en Judea y Samaria concesiones civiles y económicas, que ayudarían a anclar la estabilidad de la seguridad frente a la Autoridad Palestina. También discutieron el mantenimiento de la coordinación de seguridad entre las FDI y el GSS y las fuerzas de seguridad palestinas.

La parte palestina también confirmó la reunión. El alto funcionario de la AP y asociado de Abu Mazen, Hussein a-Sheikh, quien se desempeña como ministro de asuntos civiles, señaló que Abu Mazen y Gantz habían discutido las relaciones israelo-palestinas en todas las áreas. Las partes acordaron que no se distribuirían fotos de la reunión.

En julio pasado, Gantz habló con Abu Mazen por teléfono con motivo de la Fiesta del Sacrificio. El ministro de Defensa felicitó al presidente de la Autoridad Palestina por la festividad, y su oficina dijo que los dos plantearon la necesidad de promover “medidas de fomento de la confianza” entre Israel y los palestinos, que ayudarían a la seguridad y economía del país y toda la región.

En una sesión informativa al final de la Operación “Guardián de los Muros”, Gantz anunció que tenía la intención de fortalecer la Autoridad Palestina frente a Hamas. Presentó un plan de seguridad política y dijo que “lo que fue no es lo que será”, refiriéndose a todo lo relacionado con la actitud de Israel hacia la Franja de Gaza. El ministro de defensa dijo también que creía que Hamás debería debilitarse y que los lazos políticos con la Autoridad Palestina deberían fortalecerse y que debería establecerse un mecanismo internacional y regional a través de organismos internacionales cuyo papel sería rehabilitar Gaza.

“Se debe perseguir una política de fortalecimiento hacia la Autoridad Palestina y una que involucre a actores internacionales como Estados Unidos y Europa y países de la región como Egipto, Jordania y, por supuesto, los estados del Golfo”, dijo Gantz en ese momento. la Franja de Gaza, y todo el proceso de rehabilitación se realiza a través de la AP sin dar espacio a Hamas “.

La reunión de Gantz con Abu Mazen, se produce dos días después de la reunión del primer ministro Naftali Bennett con el presidente estadounidense Joe Biden. En las declaraciones conjuntas hechas por los dos al final de su reunión personal en la Casa Blanca la semana pasada, Biden apenas mencionó el tema palestino, pero la Casa Blanca dijo al final de la reunión que Bennett y Biden compartieron sus posiciones sobre la promoción de la paz. , seguridad y prosperidad para israelíes y palestinos.

“El presidente destacó la importancia de las medidas para mejorar la vida de los palestinos y de apoyar las oportunidades económicas para ellos”, dijeron en Washington. “Biden también señaló la importancia de evitar pasos que podrían aumentar las tensiones y el sentido de injusticia, así como dañar la construcción de confianza entre las partes”.

