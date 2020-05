Noam Vered, la primera mujer en ganar el Premio Israel en Talmud

Cuando la profesora Vered Noam, de 59 años, estaba en la escuela secundaria en Jerusalem, su escuela no enseñaba Talmud a las niñas. Entonces, dos veces por semana, se escapaba de la escuela e iba a la escuela Pelech recién abierta para niñas en Jerusalem para estudiar Talmud. Hoy es la primera mujer en ganar el Premio Israel en Talmud. Es la presidenta de la Escuela de Estudios y Arqueología Judía Chaim Rosenberg de la Universidad de Tel Aviv. Cuando habla de Talmud, su rostro se ilumina. Habló con The Jerusalem Post en Zoom.

¿Cómo se interesó en Talmud?

No recuerdo una vez que no haya estado interesada en Talmud. Crecí en una casa llena de conversaciones de la Torá en la mesa. Cuando era niña, sentí que Talmud es una conversación que une a las personas y crea alegría y también tiene algo diferente de la vida cotidiana, algo más elevado y hermoso, por lo que fue muy claro para mí que quería ser parte de eso.

Cuénteme sobre tu familia

Crecí en Jerusalem, en Rechavia. Mi padre era un estudioso de la Biblia en la Universidad de Bar Ilan, el profesor Yehuda Elitzur, y mi madre, Rivka Elitzur, era autora de libros para niños. Ella escribió varios libros que llegaron a ser icónicos, al menos dentro de la comunidad religiosa. Por ejemplo, Shalom Lach Orachat (Bienvenido, Invitado) es un libro que todos los que crecieron por aquí conocen. Cada hogar religioso y cada preescolar religioso tienen una copia.

Crecí con cuatro hermanos. Tengo una hermana mayor y tres hermanos. Uno de mis hermanos, Uri Elitzur, inteligente pensador y periodista y fundador del periódico Makor Rishon, falleció hace cinco años. Yo soy la menor, por mucho, así que tal vez parte de mi deseo de estudiar era unirme, ser parte de la conversación. Realmente era un hermoso y feliz hogar religioso-sionista con énfasis en la importancia de la vida en Israel y en Jerusalén y agradecidos de tener un estado propio.

El Seder de Pesaj fue una experiencia muy formativa para mí. Hace poco pensé que la mayoría de mis elecciones en la vida provienen de esa experiencia. El Seder fue muy central para mi padre. Solía ​​decir que cada parte de la historia judía corresponde a una de las fiestas. Se podría decir que aquellos que vivieron en el exilio, que fueron perseguidos y vivieron en condiciones difíciles, vivieron sin festejar las Altas Fiestas, mientras que nosotros, viviendo en una era de redención, como él creía, estamos experimentando Pesaj. El Seder es la única ceremonia religiosa que realizamos en casa, con nuestras familias, no en la sinagoga. De hecho, Seder no es una dramatización de salir de Egipto, sino más bien un renacimiento del Tannaitic Beit Midrash (la Sala de Estudio de los sabios de la Mishná, compilada en 200 EC). Así que creo que parte de mi amor por ese mundo del Talmud nació allí, en la mesa del Seder, que, como lo sentí intuitivamente desde niña, me conectaba con mis padres y hermanos por un lado y con los sabios y la historia judía, por el otro.

¿Dónde estudió?

Fui a la escuela secundaria Evelina de Rothchild y luego obtuve mis tres títulos, incluido mi doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Luego me mudé a la Universidad de Tel Aviv y comencé a enseñar en el Departamento de Filosofía y Talmud Judío.

¿En qué se centra su investigación?

Tengo mucha curiosidad sobre el mundo de los sabios (de la Mishná y el Talmud), porque es un mundo muy diferente al mundo bíblico que lo precedió. Los sabios hacen cambios importantes que parecen estar muy lejos de la interpretación literal del texto. Los valores judíos centrales de estudiar la Torá, la creación de un enorme edificio halájico multifacético y un nuevo y fascinante sistema hermenéutico se encuentran entre los fenómenos rabínicos que no existen en la Biblia real. En muchos sentidos, los sabios construyeron una cultura religiosa completamente nueva que moldeó la práctica judía, los valores y la identidad única hasta el día de hoy. Se puede decir que donde los profetas fallaron, los sabios tuvieron éxito.

Tengo curiosidad acerca de cómo surgió este mundo y creo que el eslabón perdido entre la Biblia y los sabios es el período del Segundo Templo. No sabemos lo suficiente sobre este período en este respecto, pero tenemos los escritos de Josefo, Filo, los Rollos del Mar Muerto y el Nuevo Testamento. Entonces, mi trabajo conecta los extremos de los tiempos del Segundo Templo por un lado y el comienzo del período de los Sabios por el otro lado. Mi primer libro trató sobre (el tratado Talmúdico) Ta’anit, que es un texto semi-histórico, escrito en arameo durante el período del Segundo Templo, pero más tarde adoptado e interpretado por los sabios. Otro estudio mío se basó en tratar de seguir el desarrollo de la halajá desde sus inicios antiguos en los Rollos del Mar Muerto, a través del caso de prueba de ciertos aspectos de la pureza y la impureza.

Ahora estoy trabajando en una nueva edición crítica de un pergamino de Qumran llamado Some Precepts of the Torah, que trata las disputas halájicas entre los sectarios del desierto de Judea y sus rivales, probablemente los fariseos, quienes probablemente fueron los progenitores de los rabinos. Al tratar de entender este debate, esencialmente retroceden en el tiempo a cuando se estaba formando la halajá.

¿Su investigación influye en su propia práctica religiosa?

Realmente trato de mantenerlo puramente académico. Es decir, estoy segura de que todo erudito que estudie un determinado campo de las humanidades lo hace porque de alguna manera está conectado con lo que los cabalistas llamarían “las raíces de su alma”. Es imposible separar el interés intelectual de la biografía y las circunstancias sociales. Aún así, creo que es crucial que cuando se trata de investigación lo haga por el bien de la investigación, lo más puro posible.

¿Se define como ortodoxa?

Crecí en un mundo ortodoxo y me considero comprometida con la halajá. Por otro lado, creo que las etiquetas “ortodoxo”, “conservador” y “reforma” son anacrónicas. No son definiciones intra-judías, sino que surgieron en el siglo XIX, basadas en cambios en el mundo cristiano. Por lo tanto, creo que sería mejor si los abandonáramos por completo, y en su lugar consideráramos los desafíos halájicos caso por caso, de acuerdo con las reglas intrínsecas de la halajá. Por ejemplo, si una mujer usa un tallit (chal de oración), no debemos reaccionar con alarma simplemente porque nos recuerda la política de Reforma, sino que debemos debatir la cuestión por sus propios méritos halájicos.

En mi vida privada, más que académica, me interesan mucho las cuestiones de la libertad que permite el marco halájico. Creo que tenemos muchas más opciones de cambio y renovación que las que otorga el establecimiento religioso hoy.

Hábleme de su familia.

Estoy casada con Elhanan, y todo lo que he hecho es gracias a él. Tenemos seis hijos; tres niños y tres niñas. Cinco están casados ​​y estamos esperando a nuestro 12º nieto. Elhanan tiene una firma de consultoría financiera para empresas y negocios. Durante estos tiempos difíciles está muy ocupado.

¿Cree que las mujeres aprenden el Talmud de manera diferente a los hombres?

Mi inclinación es simplemente decir no. Al menos eso espero. Si todavía lo hacen, es porque todavía hay una fuerte discriminación en términos de la educación rabínica disponible para las mujeres, por lo que a veces, cuando las mujeres se encuentran con el Talmud y su forma idiosincrásica de razonamiento, expresan el punto de vista desde el lugar de no pertenencia. A veces estas reacciones son útiles, a veces necesitamos dar un paso atrás y hacer las preguntas fundamentales, y eso está bien. No es necesario que sean preguntas de mujeres, y a medida que reciban una educación más talmúdica, el aprendizaje se convertirá en el de todos. Al igual que el estudio de las mujeres sobre matemáticas, biología o medicina no es diferente al de los hombres, tampoco debería ser diferente con respecto al aprendizaje talmúdico. El intelecto humano es intelecto humano.

¿Qué opina del movimiento Daf Yomi que últimamente se ha vuelto más popular entre las mujeres? (Nota: se necesitan 7.5 años para completar todo el Talmud estudiando una publicación al día)

Al principio pensé que era mejor para una persona sentarse y estudiar un tratado en profundidad. Daf Yomi es muy exigente, es difícil cumplirlo y, por definición, es bastante superficial; pero más tarde, en algún momento cuando comenzaron (el tratado) Baba Kama en el ciclo anterior, decidí unirme y lo encontré significativo. Es alentador que tantas personas en todo el mundo estén estudiando lo mismo al mismo tiempo.

Eso me hizo pensar que también puede haber una manera de profundizar el aprendizaje, si de vez en cuando, cuando algo en la página te llama la atención, lo miras y compartes tus hallazgos. Si hay un grupo lo suficientemente grande y todos comparten algo, entonces terminas profundizando mucho más en el texto. Comencé a hacer esto en mi página personal de Facebook, cuando tuve una idea que publiqué allí y luego me pregunté, ¿por qué no abrir un grupo? Entonces, en la mitad de Baba Kama en el último ciclo, abrí una página llamada “Yomi” en Facebook, solo como una iniciativa personal, y ahora tiene más de 2.000 miembros.

¿Cómo descubrió que había ganado el Premio Israel en Talmud?

Era Tu Bishvat (en febrero) y yo estaba en la Universidad de Tel Aviv. Era una tarde fría y lluviosa y estaba en camino a mi casa en Kfar Adumim. Es un viaje largo y estaba exhausta. A mitad del viaje, mi esposo llamó y dijo que estaba con nuestra hija, que vive en Ein Kerem, en Jerusalén. Él dijo: ‘Vení y unite a nosotros, solo da la vuelta y conduce a Ein Kerem’. Debatí, estaba cansada y no sabía si ir a casa de mi hija o ir directamente a casa. Entonces decidí: ‘OK, iré a su casa’. Fui allí y recibí la llamada, felizmente, con mi esposo y mi hija, lo cual fue mucho mejor que recibir la llamada conduciendo sola en la oscuridad.

Mucho trascendió sobre el hecho de que es la primera mujer en ganar el Premio Israel en Talmud.

Estoy un poco desgarrada por el asunto. Para mí es muy importante que haya educación talmúdica igualitaria desde los seis años y que les dé a las mujeres el equivalente de “smicha” (ordenación rabínica). Una vez que eso suceda, las mujeres serán una parte completa del mundo religioso. Creo que ese es un objetivo muy importante. Por otro lado, es muy importante que esta progresión sea natural y no me gusta el énfasis en que las mujeres sean mujeres. Quiero ser parte de la comunidad de aprendizaje. Entonces, por un lado, no me gustó el enfoque en mi género, pero por otro lado, cuando vi la alegría que trajo a algunas comunidades y lo emocionados que estaban algunos de mis amigos, me conmoví. Si da un empujón y abre el mundo talmúdico a las mujeres que lo merecen y lo quieren, entonces estoy agradecida por la oportunidad y feliz por ello.

¿Cómo ha afectado su trabajo el coronavirus?

Estar aislada de la universidad y del campus no es fácil. Estoy tratando de enseñar a través de Zoom y seguir dirigiendo la Escuela de Estudios y Arqueología Judía desde lejos, así que también tengo mucho trabajo administrativo y responsabilidades. Enseñar en Zoom es difícil y requiere más esfuerzo que enseñar en el aula, ya que la interacción con los estudiantes es limitada. Cubres más material, pero lo siento extraño y agotador. Creo que todos compartimos la carga de estar encerrados. Tengo la suerte de vivir en una zona rural.

Traducido por Alicia Weiss para Radio Jai con información de Jerusalem Post.