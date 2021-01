Ex agente del Mossad creó una agencia para asesorar a Hollywood

Avner Avraham, que fue durante 28 años agente del Mossad, creó una agencia para asesorar a Hollywood en películas de espionaje

El emprendimiento reúne a agentes de agencias de seguridad de Israel y el mundo.

Hollywood anunció el lanzamiento de una agencia integrada por ex agentes de los servicios de seguridad y de inteligencia, basada en una isea impulsada por un ex miembro del Mossad de Israel para asesorar a los productores de la industria del cine.

“Poco tiempo después de que estalló la crisis de COVID, se me ocurrió la idea de establecer una agencia”, dijo Avner Avraham, que se desempeñó como agente del Mossad durante 28 años.

Respecto al reclutamiento de colaboradores Avraham explicó: “Tengo muchas conexiones en Israel y en el extranjero. Me acerqué a personas interesantes del mundo de la seguridad y el espionaje y se unieron a mí”.

La agencia, llamada Spylegends, ha contratado a muchos ex agentes del Mossad, del Shin Bet, de las IDF y de la policía de Israel. En la nómina aparecen el ex jefe de Shin Bet, Yaakov Perry, el ex subdirector del Mossad, Ilan Mizrahi, los ex agentes del Mossad, Yola Reitman y Mishka Ben-David, el ex subjefe de las IDF general mayor (retirado) Matan Vilnai y otros, incluidos los de servicios de inteligencia extranjeros, como el ex agente de la CIA Robert Baer.

Avraham, de 54 años, quien al final de su carrera en el Mossad estableció el museo de la agencia y se desempeñó como su director, fue el consultor principal de la película “Operation Finale” sobre la captura de Adolf Eichmann, protagonizada por Ben Kingsley.

La idea surgió porque “Se me acercaron varias veces con ofertas de producciones de cine y televisión”, contó Avraham. “Me pedían que los conectara con las personas adecuadas para asesorarlos y ayudarlos con los detalles y lucir profesional y creíble en la pantalla”, agregó.

Avraham no reveló qué películas está recomendando su compañía. “Algunas están terminadas y otras en producción. Tenemos acuerdos de confidencialidad, así que no puedo dar más detalles sobre eso”, dijo quien ha pasado una carrera guardando secretos.

Además de brindar servicios de consultoría para producciones de Hollywood, su empresa otras áreas. “Impartimos conferencias en Israel y en el extranjero, realizamos exposiciones, asesoramos a museos de espías y empresas comerciales, promovemos la conmemoración del Holocausto y el legado del sionismo, vendemos series de conferencias a las comunidades judías de la diáspora e incluso hemos comenzado a trabajar con tiendas de gadgets en los Estados Unidos”, explicó.

Junto a los ex agentes, Spylegends emplea a periodistas, autores, guionistas y actores e incluso familiares de ex espías y oficiales de seguridad.

“Avraham Cohen, hermano del héroe del Mossad Eli Cohen, da conferencias al igual que Michelle Bineth, la hija de Max Bineth, que se suicidó en una prisión egipcia; Yossi (Yossele) Schuchmacher, que fue secuestrado como un hijo de su abuelo y llevado a Nueva York y luego devuelto por agentes del Mossad a instancias de David Ben-Gurion”, finalizó Avraham.

Por MB/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.