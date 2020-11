Una sobreviviente del Holocausto, de 78 años, decidió emigrar a Israel desde Venezuela

“Israel es la tierra de mis antepasados y deseo morir en ella”, dijo la sobreviviente Gracia Osmo, quien huyó, escapando de los nazis cuando era una niña desde Italia a Venezuela. Viajará desde Colombia, país en el que debido a la crisis venezolana.

Gracia Osmo, que tiene 78 años, nació en Italia durante la Segunda Guerra Mundial y era una niña pequeña cuando tuvo que abandonar su hogar para salvarse de los nazis. Desde los 5 años vivió junto a su madre en Venezuela, pero en el último tiempo la grave crisis del país sudamericano hizo que bajase 14 kilos. Ahora Gracia tendrá una nueva oportunidad de probar su resiliencia. Hará aliá, gracias a la organización Keren Leyedidut, para vivir el final de su vida en Israel.

“Israel es la tierra de mis antepasados y deseo morir en ella. Yo ya había vivido 4 años muy buenos allí y ahora haré aliá por segunda vez. A todos los que lo estén dudando, les diría que viajen con los ojos cerrados y con el corazón abierto, porque Israel es un país maravilloso”, expresó Gracia.

Sobre su historia contó que nació en Italia y cuando era pequeña, durante la Segunda Guerra Mundial, unos vecinos les avisaron que estaban en las listas de los nazis para ser detenidos. Escaparon, se escondieron y vivieron en campos de refugiados. Al terminar la Guerra la llevaron a Venezuela, cuando tenía 5 años, donde vivió toda su vida hasta hace dos años, cuando se trasladó a Colombia para arreglar los papeles del viaje, porque en Venezuela no hay embajada ni consulado israelí. Tiene un hijo y seis nietos.

Los últimos años en Venezuela fueron dificilísimos. Tanto que bajo 14 kilos. Tras trabajar en un ministerio del gobierno venezolano durante 40 años, tenía dos pensiones con las que no vivía con lujo, pero tranquila. Hoy en día ambas equivalen a 3 dólares.

La decisión de hacer aliá surgió, en primer lugar, por ser judía. Es la tierra de mis antepasados y deseo morir en ella. Además, porque tengo a mis nietos allá y desde hace muchísimos años a parte de mi familia.

Parte de su familia fue víctima de la shoa. Tres tíos murieron en el campo de concentración de Auschwitz, uno de ellos junto a su esposa y su hija. El abuelo de su madre murió camino al campo de concentración. Le pegaron tanto con un bastón en la pierna, que le agarró gangrena y murió. Su mamá quedó muy traumada y no hablaba sobre el Holocausto, porque tenía miedo de que en Venezuela les pudiera pasar algo. Se decía que muchos alemanes habían viajado a América Latina y su madre le pidió que ocultase que era judía.

Cuenta Gracia que “yo quería viajar con mi hijo, pero se le hacían difíciles los papeles para su esposa. Mi hijo y yo tenemos la nacionalidad israelí, pero su esposa no; y conseguir la residencia para ella, se ha demorado mucho. Porque en Israel no han entendido cómo ha sido la historia de mi hijo, que tuvo dos matrimonios. Yo quería que viajáramos todos, pero como hasta ahora no se ha podido, decidimos que yo viaje. Y como mis nietos me están solicitando y mi ex nuera me recibe en su casa en Israel, decidí viajar en esta época”.

El trabajo del Keren Leyedidut, que fue excelente, le dio los pasajes, y se mantuvo en una permanente comunicación con Gracia.

Partirá, junto a 6 personas más en un vuelo de Turkish Airlines. Con ella viajará una señora que se ofreció a ayudarla, porque tiene problemas para caminar.

Vivirá en Tiberíades. Yo había vivido cuatro años en Israel, junto a su hijo y su primera esposa. Fue maravilloso.

Gracia sostiene que nadie debe dudar, que Israel es un país maravilloso

Por MB/RJ

