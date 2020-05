El hijo de Judy Gold jugará baloncesto universitario norteamericano

La comediante judía Judy Gold compartió algunas noticias emocionantes: su hijo, Ben Callahan-Gold, jugará baloncesto en la 1era División de la Universidad de Tulane a partir de este otoño.

Callahan-Gold, que vive en la ciudad de Nueva York, se graduará esta primavera en Northfield Mount Hermon, un escuela mixta de Massachusetts.

El forward de 6 pies 8 pulgadas no tendrá una beca, pero se unirá al equipo como un tiempo, según Guerry Smith de The Times-Picayune / New Orleans Advocate.

Callahan-Gold es el hijo menor de Gold y su compañera de 20 años, Sharon Callahan. Su hijo mayor, Henry, asistió a la Universidad de Indiana en Bloomington, donde estudió administración de medios.

Gold tuiteó esta emocionante noticia con el hashtag #TallJews:

El tweet de Gold llevó a varios judíos famosos a opinar y felicitar al destacado jugador de baloncesto, incluido el famoso Ben – Stiller.

“¡Felicidades! Vamos a hacer que #TallJews marque una tendencia “, escribió el actor judío. (Spoiler: no fue tendencia).

El actor judío Michael Ian Black respondió: “Creo que es el único”.

Stiller respondió: “¿Stephen Merchant? No tengo pruebas, pero sería bueno”. (Merchant, actor inglés, no es judío).

La 1era División es el nivel superior de los deportes universitarios. Callahan-Gold se unirá a un programa de Tulane, que no ha logrado el Torneo NCAA desde 1995.

Traducido por Alicia Weiss para Radio Jai con información de JTA