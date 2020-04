“La postura Argentina frente al Mercosur es la mayor tontería diplomática de los últimos 50 años”

En diálogo con Radio Jai, el docente de la Universidad Paulista, Gustavo Segret, informó acerca de la situación de la pandemia en Brasil y las actitudes del presidente Jair Bolsonaro.

“Brasil está teniendo hoy una de las altas tasas de contagio respecto de otros países. Sobre un estudio realizado de 48 países, Brasil es el que tiene más índice de propagación del contagio. Hay un ratio que es 0 cuando no hay más contagio, menor a 1 cuando el contagio está bajando y Brasil tiene 2,81, eso por supuesto nos preocupa a todos los que vivimos aquí”, precisó Segret.

Respecto del manejo de la crisis por el gobierno del país, dijo que “Bolsonaro ya nos tiene a todos acostumbrados, es el verborrágico que trata de siempre generar polémica y buscarse un enemigo (existente o imaginario) para distraer la tensión de otro montón de cosas. La aceptación de la gestión de Bolsonaro “continua en 33%, es una persona que la gente ya sabe cómo es, entonces este tipo afirmaciones muy cuestionadas, muy críticas, no cambia la visión de la gente en relación a él. Lo que sí ha cambiado un poco es el perfil del elector que lo apoya, Bolsonaro gana por un apoyo de gente que ganaba más de 10 sueldos mínimos y que tenía una educación un poco más elevada, y en este momento está con más gente de humildes recursos porque los está ayudando en relación a la pandemia, gente que está perdiendo su trabajo y la gente que tiene un ingreso un poco mayor no lo apoya tanto. Igual, mucha gente opina como Bolsonaro respecto de la cuarentena, la rigidez de una cuarentena puede ser algo bueno o malo y la gran mayoría dice que es malo. En este momento la cuarentena aquí es apoyada por 52% de la población, ahí existe otra grieta, la mayoría que lo apoya es porque tiene un sueldo fijo y trabaje o no lo cobra igual, y el que depende de su trabajo y el que tiene una empresa de la cual depende otras personas seguramente no apoyan la cuarentena tan rígida. Recordemos que acá la cuarentena no es una cuarentena, es un aislamiento social general”.

El aspecto económico del Coronavirus no parece ser el tema de preocupación en Brail: “La pandemia acá no va a tener el impacto económico que va a tener en Argentina porque la situación económica brasilera en su macro no es la misma. Brasil está usando reservas internacionales que Argentina no tiene, y no está emitiendo, no está endeudándose, no está en default, y la posibilidad de crecimiento era muy grande y la de Argentina era de decrecer y con la pandemia va a decrecer más, no son comparables los modelos. De cualquier manera hay una clara diferenciación ente lo que es el sistema público de salud y el sistema privado. En el sistema público de salud está todo colapsado, el sistema privado no. Entonces, creo que esta pandemia nos debe hacer reflexionar de un montón de cosas que se hicieron mal en lo público porque generalmente se colocan a militantes y no a personas que saben de lo que están hablando”, expresó Segret.

Otro de los temas recientemente incorporados a la agenda de la región es la actitud tomada por el gobierno de Argentina respecto del Mercosur. “La postura Argentina es la mayor tontería diplomática que cualquier gobierno pueda haber realizado en los últimos 50 años, porque estando en las negociaciones siempre está en derecho a veto, con lo cual podríamos haber cuestionado cualquier cosa estando dentro de las negociaciones. Argentina le hizo un favor enorme a Brasil, Uruguay y Paraguay por una manifestación ideológica y además caprichosa. El pueblo Argentino pagará porque Argentina se va a cerrar y cuando vos cerrás tu economía, haces que la gente pueda producir lo que quiera, al costo que quiera, con la calidad que quiera porque siempre va a haber alguien que va a necesitar comprarlo. Cuando abrís tu economía, la situación es totalmente diferente y obligas a la libre competencia, con lo cual el que se beneficia es el ciudadano, pero no debemos sorprendernos, el gobierno de Fernández no tiene ningún interés de priorizar al ciudadano en ninguna ventaja”, opinó.

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente.