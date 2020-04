Israel cierra sus aeropuertos y más de 100 israelíes quedan varados en EEUU

Unos 60 israelíes están actualmente atrapados en Nueva Jersey y 70 más en Nueva York, todos los cuales debían regresar a casa desde los EE.UU. el sábado por la noche, pero se quedaron varados hasta el lunes debido a que Israel prohibió temporalmente todas las llegadas de vuelos.

Evelyne Diaz Araque, estudiante de la Universidad de Clark, dijo al Jerusalem Post que se suponía que despegaría de Newark el sábado por la noche.

“Hace aproximadamente un mes, la universidad se trasladó a la enseñanza a distancia, y decidí esperar hasta el final del semestre para volver a casa a Israel”, dijo. “Reservé el vuelo más cercano posible, que era el sábado, de Boston a Tel Aviv a través de Newark”.

“Al llegar a Newark, oí que Israel decidió cancelar futuros vuelos”, continuó. “Aún así, me llevó unas cuatro horas recibir cualquier actualización de United Airlines. Había unos 60 israelíes en ese vuelo; la mayoría de ellos no son de la zona de Nueva York. Algunas personas salieron de sus casas con todas sus pertenencias; personas mayores y mujeres embarazadas. La escena era caótica. No queremos quedarnos en Nueva York, el epicentro mundial del coronavirus”.

Díaz Araque le dijo al Post que el aeropuerto estaba completamente cerrado y que no podía ni comprar una botella de agua. “En algún momento, todos firmamos un documento con nuestros nombres e identificación, en el que nos comprometimos a ir a cualquier hotel al que el Ministerio de Defensa nos dirija cuando aterricemos en Israel, pero sin éxito. Los representantes de United nos dijeron que una vez que un vuelo es cancelado, sólo en raras ocasiones volverá a estar activo”.

Los pasajeros recibieron un bono para dos noches en un hotel; el próximo vuelo está previsto que salga el lunes a las 4 p.m., pero no es una situación ideal, dice Díaz Araque. “Ese vuelo está totalmente reservado, lo que significa que es un riesgo mayor de infección. La sensación es como si a nadie le importara, ni al gobierno de Israel ni a United Airlines”.

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu ordenó que todos los vuelos programados para aterrizar en el aeropuerto Ben-Gurión se detuvieran temporalmente el sábado, después de que se descubriera que los nacionales que llegaban de los puntos de calor del coronavirus habían regresado a sus hogares en lugar de entrar en cuarentena en los hoteles del coronavirus, como se había indicado.

Se permitió que los vuelos se reanudaran después de que se celebrara una reunión del comité ministerial, en la que participó el Ministro de Transporte Bezalel Smotrich, en la que los ministros acordaron que el Ministerio de Defensa se encargaría de gestionar las llegadas y asegurar que se pusieran en cuarentena.

“El Estado de Israel no cerrará sus puertas a los israelíes que regresen a casa”, dijo Smotrich. “Agradezco al primer ministro por tomar la decisión correcta y moral. Kol Yisrael arevim zeh la zeh [Todos los judíos son responsables los unos de los otros] es un elemento fundamental del Estado de Israel”.

