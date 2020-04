Israel abre el primer pabellón para pacientes psiquiátricos con coronavirus

Un hospital de Israel abrió la primera unidad destinada especialmente a pacientes psiquiátricos con coronavirus, en la que los médicos usan trajes protectores, que fueron reforzados en caso de que algún paciente se vuelva violento y ataque.

Después de que el coronavirus se propagó a un pabellón psiquiátrico en Corea del Sur, infectando a 100 personas, el personal del Centro Médico Sheba en Ramat Gan decidió que Israel necesitaba urgentemente un plan ante la aparición del coronavirus entre los 3.500 pacientes psiquiátricos del país.

“La situación en la que hemos estado trabajando para prevenir no es de ciencia ficción, ha sucedido tanto en Corea del Sur como en China”, dijo Mark Weiser, jefe de la Unidad Psiquiátrica de Sheba: “Hemos visto cómo el virus puede propagarse rápidamente en un pabellón psiquiátrico, y aunque los pacientes no suelen ser ancianos, están en riesgo debido a varias enfermedades y porque muchos de ellos están tomando medicamentos antipsicóticos”. El pabellón, que abrió el jueves, tiene cuatro pacientes y una capacidad para 16, aunque es probable su posterior expansión.

Al entrar en territorio desconocido, el personal tuvo que pensar en todos los escenarios posibles, una tarea tan difícil que involucró contratar a actores para representar varias situaciones posibles. “Tomamos a los actores y modelamos las cosas que podían suceder y conseguimos que nuestro personal se ocupara de los actores y aprendiera de ellos”, dijo Weiser. “Por ejemplo, teníamos ropa de protección, y notamos que era muy fácil romperla cuando un actor se ponía agresivo”.

Dijo que tratar de aislar a los pacientes psiquiátricos con coronavirus en las salas normales de los hospitales puede ser desastroso porque muchos no siguen las reglas de la distancia social. “Nuestras salas están llenas, y la gente tiene psicosis, manía, mal juicio”, dijo Weiser. “Puedes pedirles que se alejen y que no se toquen, pero a menudo eso no sucede; no observan la distancia social”.

Pero poner a los pacientes psiquiátricos con coronavíricos entre pacientes regulares también puede ser arriesgado, especialmente si se vuelven agresivos. “Algunos pacientes pueden ser inquietos y agresivos”, dijo Weiser, explicando que cada detalle de la nueva sala debería haber sido diseñado en el contexto de esa inquietud.

Citando una lección aprendida de los actores sobre los trajes, dijo: “Existe la preocupación de que la ropa de protección se pueda rasgar, así que adaptamos la ropa añadiendo otra capa encima del traje – a menudo con rasgones – y añadimos gafas bajo la máscara facial.

La mayoría de las veces, los médicos se sientan en la sala de control y charlan con los pacientes a través de video chat. La tecnología también permite que los pacientes se sometan a la terapia, así como a las evaluaciones que exige la ley si un paciente se ve obligado a ser admitido.

Weiser dijo: “El punto es que proporcionamos el mejor cuidado posible mientras nos protegemos contra la infección y tenemos en cuenta los derechos legales y humanos”.

