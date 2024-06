Los ataques de Israel supuestamente crean una ‘zona muerta’ de 5 kilómetros en el sur del Líbano

Un análisis de imágenes satelitales del Financial Times muestran una extensa destrucción de estructuras, pero las FDI dicen que sólo están atacando a Hezbollah, que admite usar viviendas civiles.

Otros medios también se hicieron eco de los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur del Líbano, en respuesta a los ataques casi diarios del grupo terrorista Hezbolá, diciendo que Israel ha creado una “zona muerta” de unos 5 kilómetros (3 millas) de profundidad a lo largo de la frontera con Israel, informó el jueves el Financial Times, citando datos recopilados. a partir de fotografías aéreas.

“Los bombardeos aéreos casi diarios, los bombardeos de artillería y el químico incendiario fósforo blanco han hecho inhabitables gran parte de los 5 kilómetros al norte de la Línea Azul”, afirma el informe.

El Financial Times analizó datos de satélites comerciales con investigaciones del Centro de Graduados CUNY y la Universidad Estatal de Oregón para detectar cambios en los edificios.

Según el informe, sólo quedan unos pocos civiles libaneses en la zona, la mayoría de los edificios están vacíos y muchos destruidos. El análisis identificó 1.500 estructuras gravemente dañadas, aunque esta cifra se consideró una “estimación conservadora”. Un funcionario libanés, Hashem Haidar, dijo al Financial Times que 3.000 casas en el sur del país han quedado completamente destruidas y 12.000 han sufrido daños de nivel medio.

Haidar añadió que los ataques israelíes han dañado profundamente la infraestructura civil. “El tipo de armamento que se está utilizando es diferente de lo que vimos en 2006”, dijo a The Financial Times. “Antes, cuando bombardeaban una casa, los daños se limitaban a la casa y sus alrededores inmediatos. Ahora hay barrios enteros que se están viendo afectados por un solo bombardeo”.

Haidar también dijo que 12.000 kilómetros cuadrados (7.456 millas cuadradas) de tierras agrícolas han sido destruidas por el uso de fósforo blanco por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel. Las FDI negaron las acusaciones, diciendo que su uso de la sustancia es consistente con el derecho internacional y no se utiliza con fines incendiarios, sino más bien para crear cortinas de humo. En total, Haidar estimó que el coste de los daños superó los 1.700 millones de dólares.

El informe citó a Mohammad Srour, alcalde de Ayta ash-Shab, diciendo que los ataques equivalen a una “destrucción sistemática”. El análisis mostró que 292 edificios resultaron dañados en la aldea del sur del Líbano.

Un alto funcionario de las FDI negó las conclusiones del análisis y dijo al Financial Times: “Esta no es una zona de amortiguamiento”.

“Sólo queremos hacer retroceder a Hezbolá. No tenemos ningún problema con [las tropas de mantenimiento de la paz de la ONU], [las Fuerzas Armadas Libanesas] o los civiles libaneses que se quedan allí… Pero tenemos que ‘limpiar’ el área de presencia de Hezbolá”, añadió el funcionario. “Representan una amenaza directa a los hogares israelíes mediante disparos de francotiradores, misiles guiados antitanques, ataques transfronterizos y otros medios. Esta es una necesidad táctica para brindar seguridad a los residentes israelíes.

“Una de cada tres casas en el sur del Líbano es utilizada por Hezbollah para almacenar armas, entrenar, posiciones de tiro y puntos de encuentro para un posible ataque transfronterizo”.

El informe añade que algunos de los 95.000 civiles libaneses evacuados del sur aprovechan los funerales de los terroristas de Hezbolá para visitar sus hogares, ya que se entiende que Israel no ataca zonas durante un internamiento.

Durante estas visitas, los sitios los desconsolan y un alcalde local le dijo al Financial Times: “Hay vecindarios que se parecen a Gaza”. Ocho residentes dijeron a The Financial Times que sus casas fueron atacadas pocas horas después de su visita, supuestamente como una advertencia de las FDI de que no regresaran.

El informe citó a terroristas de Hezbolá diciendo que utilizan casas civiles abandonadas para refugiarse y almacenar armas, y que esas casas han sido blanco de ataques israelíes.

El artículo del Financial Times no menciona los daños causados ​​a los hogares en Israel por los ataques diarios de Hezbolá ni los miles de israelíes que han tenido que evacuar sus hogares.

Según la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en 2006 para poner fin a la guerra entre Israel y los terroristas de Hezbollah, se desplegaron fuerzas de paz de la ONU para monitorear un alto el fuego a lo largo de la línea de demarcación de 120 kilómetros (75 millas), o Línea Azul, entre Israel y Líbano.

La resolución también pedía que Hezbollah retirara sus fuerzas detrás del río Litani, a unos 30 kilómetros (19 millas) al norte de la frontera con Israel, una demanda que el grupo terrorista ha ignorado.

El informe cita a un terrorista anónimo de Hezbolá diciendo: “Pedirnos que nos retiremos del sur es como pedirle a un pez que no nade en el mar”.

Desde el 8 de octubre, las fuerzas lideradas por Hezbollah han atacado comunidades y puestos militares israelíes a lo largo de la frontera casi a diario, y el grupo dice que lo hace para apoyar a Gaza en medio de la guerra allí.

Hasta ahora, las escaramuzas en la frontera han provocado la muerte de 10 civiles en el lado israelí, así como la muerte de 15 soldados y reservistas de las FDI. También se han producido varios ataques desde Siria, sin heridos.

Hezbollah ha nombrado a 349 miembros que han sido asesinados por Israel durante las escaramuzas en curso, la mayoría en el Líbano pero algunos también en Siria. En el Líbano han muerto otros 64 agentes de otros grupos terroristas, un soldado libanés y decenas de civiles.

El Doctor Tamer Qarmout, profesor asociado de políticas públicas en el Instituto de Estudios de Posgrado de Doha dice a Sputnik Globe que estos ataques parecen tener como objetivo proporcionar “garantías” a los residentes de los territorios del norte que fueron reubicados cuando Hezbolá comenzó a atacar a Israel en represalia por la guerra de Gaza.

Según él, Tel Aviv quiere “garantías de que nada parecido al ataque del 7 de octubre lanzado por Hamás no ocurrirá en el norte, creando esta zona de amortiguamiento”.

“Entonces, para ellos, esta es la estrategia de mentalidad de que, al crear esta zona de amortiguamiento, evitarán cualquier ataque futuro similar al que comenzó en Gaza el 7 de octubre, dirigido al norte de Israel y también tratando de traer de regreso a los residentes de Israel. Norte y asegurarles que estarán a salvo”, explica.

Sin embargo, que no está claro por qué Hezbollah aceptaría la creación de una zona de amortiguamiento, sin mencionar que Israel “no tiene ningún derecho a violar la soberanía de otros países creando tales zonas” advierte el medio.

“Otra cosa es que ahora, con toda esta guerra moderna, incluso si Israel logra establecer esa zona, no hay garantías de que esto pueda brindar… alguna protección a los israelíes porque Hezbollah tiene un arsenal de más de 100.000 cohetes que pueden alcanzar básicamente cualquier rincón de Israel”, señala Qarmout.

“Lo único para restablecer la seguridad en las fronteras del norte de Israel es detener inmediatamente la guerra en Gaza, que es una demanda clave de Hezbolá”, sugiere Qarmout, argumentando que una solución diplomática funcionaría mejor que cualquier zona de amortiguación.

Con información de TOI/Financial Times/Sputnik Globe

