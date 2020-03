Alcalde de Nueva York a las sinagogas: Cierran por el coronavirus o cierran para siempre

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, advirtió a la comunidad judía que si las sinagogas continúan desafiando las normas impuestas para combatir el coronavirus, y manteniendo los servicios, serán cerradas permanentemente.

Si bien la mayoría de las sinagogas han cerrado de acuerdo con las órdenes de la ciudad, destinadas a frenar la propagación del coronavirus al limitar la reunión social, otras han permanecido abiertas.

“Hemos tenido un extraordinario apoyo rabínico de todos los diferentes elementos de la comunidad judía y lo mismo ocurre con otras religiones”, dijo de Blasio en su rueda de prensa del viernes.

Sin embargo, algunas sinagogas todavía tienen minyanim, es decir que reúnen a al menos diez fieles para llevar a cabo un servicio de oración.

“Desafortunadamente, un pequeño número de comunidades religiosas, iglesias específicas y sinagogas específicas no están prestando atención a esta guía a pesar de que está tan extendida”, continuó de Blasio.

“Quiero decirles a todos aquellos que se están preparando para el potencial de los servicios religiosos este fin de semana, si van a su sinagoga, si van a su iglesia e intentan celebrar los servicios después de que se les haya dicho que no lo hagan, los agentes no tendrán más remedio que cerrar esos servicios”, advirtió admitiendo no decir esto con alegría.

El alcalde aseguró: “Entiendo lo importante que es la fe para ellos, y necesitamos de nuestra fe en este momento de crisis. Pero no necesitamos reuniones que pongan en peligro a las personas”.

De Blasio dirigió sus palabras a los ciudadanos religiosos, pidiendo que cualquiera que sea testigo de los servicios que se realicen informe a los funcionarios de la congregación y les pida que suspendan los servicios. Si eso no fuera suficiente, “necesitan tomar medidas adicionales hasta el punto de multas y potencialmente cerrar el edificio permanentemente”.

De Blasio terminó la sesión informativa expresando primero su remordimiento una vez más, y luego enfatizando su advertencia, agregando que las personas deberían encontrar otras formas de practicar sus creencias.

