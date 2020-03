Netanyahu evalúa imponer una cuarentena extrema en ciudades ultraortodoxas

El Director General del Ministerio de Finanzas, Shai Babad, dijo el domingo por la mañana que el gobierno está considerando imponer una cuarentena con condiciones extremas en ciudades ultra ortodoxas como Bnei Brak, donde las tasas de infección de coronavirus son especialmente altas.

Al hablar en una audiencia del comité de la Kneset para abordar la epidemia de coronavirus, Shai Babad señaló que la aplicación de las órdenes de distanciamiento social en el sector ultraortodoxo ha sido difícil.

“No tenemos una pequeña cantidad de problemas con la sociedad ultra ortodoxa, en lugares como Bnei Brak “, dijo Babad.

“Parte de la discusión es sobre cómo podemos lograr imponer un cierre y poner en cuarentena esos lugares”, agregó.

Tras la publicación de datos durante el fin de semana que muestran altas tasas de infección por coronavirus en ciudades con grandes poblaciones ultraortodoxas, el líder rabínico más importante del mundo ultraortodoxo, el rabino Chaim Kanievsky, ordenó a la comunidad que dejara de rezar en los quórums de oración diez hombres, como es costumbre.

El domingo por la mañana, el ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, describió la organización de un funeral masivo ultra ortodoxo en Bnei Brak el sábado por la noche como “un incidente extremadamente severo [que] pone en peligro la vida y perjudica al público, y dijo que celebraría una

“urgente reunión” con altos funcionarios de la policía para discutir el cumplimiento de las órdenes del Ministerio de Salud en el sector ultraortodoxo el domingo.

“Exijo a la policía de Israel que se apliquen de manera equitativa y determinada las instrucciones del Ministerio de Salud en todas partes del país sin excepción”, escribió Erdan en Twitter.

Dijo que “la mayoría decisiva de la comunidad ultraortodoxa” está cumpliendo con las órdenes del Ministerio de Salud con respecto al distanciamiento social debido a la epidemia de coronavirus, pero dijo que “la policía debe hacer lo que sea necesario” para prevenir elementos extremistas en los que el público ultraortodoxo pone en peligro la vida del público en general.

El domingo por la mañana, la policía encontró a unos 30 hombres ultra ortodoxos rezando en una sinagoga aparentemente conectada con la facción extremista de Jerusalem en la ciudad ultra ortodoxa de Modiin Ilit, en violación de las órdenes del Ministerio de Salud de que no se reunieran más de diez personas en una sitio.

Según la policia, los oficiales de la sinagoga pidieron a los hombres que se dispersaran varias veces, pero los fieles ignoraron la orden y los oficiales debieron actuar para dispersar el servicio de oración, arrestando a siete de los hombres en el proceso.

En un comunicado a la prensa, la policía dijo que si el “diálogo” con los líderes de los elementos extremistas del sector ultraortodoxo no tiene éxito, “la aplicación de la ley será determinada y menos tolerante”.

Cientos de miembros de la comunidad ultraortodoxa asistieron al funeral del rabino Tzvi Shinker, un rabino de alto rango asociado con el grupo extremista de la facción de Jerusalem dentro del público ultraortodoxo.

Shinker, que tenía 80 años en el momento de su muerte, era el jefe de Beit David Yeshiva.

La reunión masiva fue una violación directa de las directivas del Ministerio de Salud, que prohíbe las reuniones de más de diez personas, incluidas oraciones, bodas y funerales, en un intento por detener la propagación del coronavirus.

Los oficiales de policía estuvieron en el funeral, pero no se hicieron intentos para multar a los dolientes ni para detener el evento, informó Walla. La policía supuestamente trató de llegar a un acuerdo con los líderes haredi, pero no salió nada.

La Facción de Jerusalem es una comunidad especialmente radical que se separó de la comunidad ultraortodoxa dominante y se ha vuelto extremadamente antagónica con la autoridad estatal, organizando numerosas manifestaciones masivas sobre los esfuerzos para aumentar el alistamiento ultraortodoxo en el ejército.

El Ministerio de Salud está imprimiendo información sobre las regulaciones en yiddish, el idioma utilizado principalmente en las comunidades haredi, lo que permite que más personas tengan acceso al conocimiento de las directrices. Sin embargo, el Ministerio quiere que el documento impreso no indique que es un documento del gobierno para garantizar que las estrictas comunidades haredi no lo rechacen.

En declaraciones no oficisles, un representante de la asociación antisionista Eda Haredis de comunidades radicales ultraortodoxas dijo que la mayoría de sus escuelas han sido cerradas.

Sin embargo, dijo que los grados ocho y nueve para los niños se han mantenido abiertos debido al peligro espiritual de cerrar las escuelas donde los niños estudian la Torá

