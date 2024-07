Fuerza Aérea Israelí: El dron fue identificado pero no derribado debido a un error humano

El dron que impactó en Tel Aviv en la madrugada de hoy fue detectado pero no fue interceptado por error humano dice la Fuerza Aérea Israelí.

La Fuerza Aérea investiga el grave y peor incidente y admite que fue un “mal incidente”: un mal funcionamiento. La Fuerza Aérea dice que “el UAV debería haber caído”. En la investigación inicial quedó claro que el objetivo no estaba clasificado como “objetivo enemigo”. En retrospectiva, la Fuerza Aérea dice que los sistemas de detección detectaron el objetivo en parte de la trayectoria de vuelo en el aire; sin embargo, debido a un error humano, no se activaron alertas, el arma no fue clasificada como arma hostil y el objetivo fue no interceptado.

Si bien la Fuerza Aérea todavía no determina definitivamente que el UAV fue lanzado desde Yemen, los rebeldes hutíes ya se han atribuido la responsabilidad emitiendo un comunicado advirtiendo del nuevo dron de largas distancias al que identificaron como Jaffa. El UAV impactó en un apartamento y explotó, no explotó en el aire, provocando un hombre muerto y 4 heridos.

La FDI también comunicaron que la investigación preliminar muestra que la explosión en Tel Aviv fue provocada por la caída de un objetivo aéreo, que no provocó ninguna alerta. El asunto está bajo investigación exhaustiva. Muchas fuerzas están operando ahora en el lugar. La Fuerza Aérea incrementará los patrullajes de los aviones que operan para proteger los cielos del país.

Un anuncio del CENTCOM de EE. UU. indica la destrucción de misiles y cuatro drones hutíes ocurrido ayer por la mañana y no está directamente relacionado con el ataque nocturno pero de ser el mismo incidente estaríamos hablando de un ataque mucho mayor y que sólo un dron impactó.

La IAF afirma que el incidente mortal “no debería haber ocurrido” y asume plena responsabilidad por el fallo que condujo al ataque mortal.

Otra vista del dron que impactó en horas de la madrugada en Tel Aviv sin activar las sirenas de defensa aérea. Una persona muerta y varios heridos por metralla.

Anuncio de CENTCOM 18 de Julio: En las últimas 24 horas, las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (USCENTCOM) destruyeron con éxito dos misiles tierra-aire (SAM) y cuatro vehículos aéreos no tripulados (UAV) en tierra en áreas controladas por los hutíes en Yemen.

Se determinó que estas armas representaban una amenaza inminente para las fuerzas estadounidenses y de la coalición, y para los buques mercantes de la región. Se tomaron estas medidas para proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales fueran más seguras.

