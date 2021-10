Ex Ministro de Salud Yuli Edelstein se presentará a primarias en el Likud contra Netanyahu

El ex Ministro de Salud y quien también fuera presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, declaró en la prensa israelí ayer lunes, que se presentará en las primarias del partido Likud para enfrentar al actual líder Benjamín Netanyahu, tomar la cabeza de la facción.

“Con Netanyahu nunca volveremos al poder, fallamos cuatro veces, si seguimos así, no volveremos a ser gobierno”. El candidato del Likud, desafía a Netanyahu, y declara que se postulará para el liderazgo del movimiento:

“Decidí postularme para el liderazgo del movimiento”, declaró: “El gobierno actual es simplemente peligroso para el Estado de Israel. Hemos celebrado elecciones cuatro veces, el Likud cuatro veces es la facción más grande en la Knesset, y cuatro veces no hemos logrado formar un gobierno nacional liderado por el Likud. Permaneceremos en la oposición durante muchos años, y la lógica dice que Benjamin Netanyahu debería ser reemplazado “.

Sin embargo, no es del todo seguro que Edelstein logre traer un gran número de escaños a la facción del Likud. “Incluso en las encuestas más halagadoras no alcanzamos la cifra de 61 escaños”, respondió. “Confío en que cuando haya primarias, y yo lidere el Likud, es posible que sin elecciones, formemos un gobierno nacional”.

Cuando se le preguntó por qué está anunciando esto solo ahora, cuando no hay primarias en el horizonte, Edelstein respondió: ” Sé que probablemente no habrá primarias la próxima semana. Pero tengo muchas esperanzas de que en la próxima meses se realicen”. Además agregó: “Benjamin Netanyahu fue un primer ministro con muchos logros”.

Con respecto a su falta de apoyo a Gideon Saar, quien se postuló contra Netanyahu en 2019, Edelstein respondió: “Gideon Saar corrió frente a un primer ministro en ejercicio, pero luego fueron 4 elecciones, es demasiado”.

Edelstein se abstuvo de criticar los movimientos de Netanyahu en la anterior Knesset, que finalmente llevaron a la elección y la formación del cambio de gobierno encabezado por Bennett. “La confrontación no es entre Netanyahu y yo. La confrontación es entre Yair Lapid y yo o el gobierno actual, que es peligroso y está dirigido por Meretz y el Movimiento Islámico, sin ninguna razón. Los votantes nos querían en el poder, yo quiero competir, ganar y liderar el movimiento “.

El exministro continuó: “Yo, como lo he estado haciendo durante muchos años, no tengo la intención de arrojar barro a ninguno de los candidatos. Puede que haya más candidatos, no solo Netanyahu. Les prometo que después de ser elegido, todas las facciones se sentirán parte de la dirigencia, que forma parte del movimiento de toma de decisiones, no tendrá un solo gobierno, estaremos todos juntos”.

Sin embargo, Edelstein se refirió al hecho de que no estaba presente en el tribunal cuando comenzó el juicio de Netanyahu. “Tengo mi propio estilo, mis propios valores”, dijo. “No tuve que demostrarle lealtad a nadie, soy fiel a mis valores. Cuando tuve que enfrentarme a la Corte Suprema supe cómo hacerlo”.

Hacia el final de su declaración, Edelstein se comprometió a no renunciar al Likud si no era elegido para encabezar el partido: “Tengo la intención de ganar. No tengo ninguna intención de renunciar al movimiento donde quedé primero en las primarias la última vez y solo espero que todos los demás candidatos hagan un anuncio similar “.

Sivan Gobrin desde Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai