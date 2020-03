Pasajera varada: “Salí de Argentina sin cuarentena y cuando Brasil no era país de riesgo”

Claudia Girard es una de los miles de argentinos varados por el mundo a propósito de las restricciones y cancelaciones impuestas para combatir la pandemia del Coronavirus. Ella y su amiga están en San Salvador de Bahía, Brasil, a la espera de poder regresar a sus hogares.

“Nosotras llegamos el día 15 de marzo, y quiero aclarar que en ese momento Brasil no estaba considerado país de riesgo, y en Argentina no se había declarado aún la cuarentena”, explicó.

El motivo del viaje era tomarse las vacaciones y debían regresar el día 26 del corriente, pero su vuelo fue cancelado. “Cuando se declaró la cuarentena, le pedimos a nuestra agencia de viajes que nos cambie el pasaje. La agencia `se lavó las manos´ y finalmente pudimos cambiarlo con la línea aérea. Ese vuelo que era para el día 23 se canceló y nos lo avisaron en el aeropuerto cuando llegamos para viajar”, continuó relatando Claudia.

El complicado regreso se volvió a cancelar. “Por mail nos avisaron el 24 que nuestro vuelo estaba nuevamente cancelado y en elñ aeropuerto nos dieron un vuelo para mañana 26 pero en un vuelo que sale una hora antes del original”.

El vuelo que en teoría parte mañana de San Salvador de Bahía no es igual que el de ida, ya que la compañía no llega hasta Ezeiza, “Y por eso desde Bahía nos llevan a San Pablo, de allí a Foz do Iguazú, allí debemos cruzar la frontera, y desde allí no sabemos como será el viaje hasta Buenos Aires ya que no hay vuelos de cabotaje ni micros de larga distancia”, detalló.

“Di´s dirá” concluyó Claudia Girard, que si tiene suerte y todo sale bien, llegará a su casa y comenzará sus 2 semana de cuarentena.

