¿Qué le falta a Israel para salir de la crísis?

El periodista de Israel Mariano Man dialogó con Radio Jai para explicar los últimos acontecimientos ocurridos en el estado judío, donde el debate político y la crisis del COVID-19 se encuentran día a día mas calientes.

Man comenzó analizando una noticia que será clave en la formación (o no) de un nuevo gobierno en Israel: “Lo ultimo que tuvimos fue un llamado del primer ministro Netanyahu al líder de la oposición, Benny Gantz, líder del partido Azul y Blanco, para reunirse y formar finalmente un gobierno de unidad. Esta no es una movida sin precedentes, pero si con una seriedad más enfocada en la crisis del Coronavirus que, como sabemos, corrió a la agenda política del país”.

Sin embargo, aunque ambas partes tengan la voluntad de formar un gobierno de unidad, cada uno tiene algunos compromisos pendientes con su electorado. Es por esto, que según el periodista: “El riesgo aquí es para el partido de Gantz, que no quiere ‘traicionar’ al electorado que lo votó como una alternativa al Likud de Benjamin Netanyahu”.

En lo que respecta al coflicto que ha enfrentado a Likud y al Azul y Blanco puertas adentro del congreso, Mariano Man dijo:

“La semana pasada quien sería el presidente del congreso, Yuli Edelstein, disolvió la Knesset justamente por todas estas medidas del Coronavirus y por una cuestión de no querer ser removido en nuevas elecciones para las nuevas comisiones del parlamento. ¿Qué significa esto? Que era el momento de comenzar a votar por las nuevas comisiones acerca de determinadas cosas. Así como hoy 24 de marzo hay una comisión permanente por los desaparecidos judíos en Argentina, se estaba intentando crear una nueva comisión por la crisis del Coronavirus”.

De este modo, la derecha y la centro-izquierda se disputan la formación de los comités en una lucha que hasta el momento pareciera ser ganada por el líder de Azul y Blanco. Sin embargo, el debate político ciertamente se ha visto opacado por una crisis mucho mas urgente que la institucional, la sanitaria.

El pleno de la sociedad israelí se ha visto trascendido por la pandemia del COVID-19, y esto ha generado opiniones superpuestas de un modo similar a como ocurrió en Argentina, basándose en la pregunta de si el gobierno actuó correctamente o no. El periodista de Israel21c explicó que “la sociedad, en particular y globalmente, está dividida en dos formas diferentes de ver el manejo de la crisis. Están quienes dicen que el manejo de la crisis está muy bien, que las medidas preventivas que se tomaron fueron a tiempo y que por eso la tasa de mortalidad es muy baja, estamos hablando de un muerto y muchas personas en condiciones críticas, pero si hablamos de 1300 infectados, o quizás un poco más, la gestión en términos estadísticos es positiva. Respecto a todo lo que tiene que ver con la política y la toma de determinaciones por decreto, se ha visto como un golpe interno del Likud a la democracia y no fueron pocos los que salieron a manifestarse en las calles alrededor del parlamento o colgando banderas negras en sus ventanas para defender lo que ellos consideran un ataque a la democracia”.

Por ultimo, Mariano Man se refirió a la situación económica de la cual cientos de miles de israelíes están saliendo perjudicados debido al aumento galopante del desempleo en el país.

“El pico de desempleo que hay hoy, que es alrededor del 17%, es algo que no ocurría desde los tiempos de la creación del estado (de Israel) o incluso algun mandato posterior de Ben Gurión, estamos hablando de medio millón de personas repentinamente desocupadas”, explicó el periodista.

