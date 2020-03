¿Salud o Libertad?  “La importancia de lo urgente”

No vamos a decir que el mundo habla casi exclusivamente del “coronavirus” porque está de más. Tampoco que es pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque ya se sabe, ni siquiera que QUEDARTE EN CUARENTENA en tu casa te puede salvar la vida, además de que en caso de no hacerlo, estás desobedeciendo el orden público de tu país porque es y , valga la redundancia, de público conocimiento.

Lo que es más importante y que nos incumbe a todos, es hablar del bienestar general. Aunque parezca paradójico en este tiempo de “peste”, cada uno de nosotros puede contribuir o no a ese asunto y no es el Estado el único que debe garantizarlo. Todos nosotros podemos poner manos en esa argamasa y contribuir con las acciones del país.

Si hay país que sabe de lo mencionado en cuanto a crisis, esfuerzo colectivo y ponerle el pecho a la adversidad, ése es el Estado de Israel. Sin embargo, siempre hay a quien le cuesta comprender el espíritu de las normas y se aleja de la necesidad de priorizar lo urgente.

Fue didáctico y conciso el periodista Fernando Urlansky, quien desde Israel nos explicó el estado de situación respecto de la pandemia y de cómo el Covid 19 cambió el eje de las conversaciones en Israel.

“Es un momento muy especial, Israel está acostumbrado a la situación de emergencia, las emergencias que vivió a lo largo de su historia fueron de fronteras afuera pero hoy nos encontramos con el enemigo, con una guerra, en el interior del país y hay gente que lo comprende y gente que no lo comprende. (…)

Comenta que hace diez días, no había una conciencia plena de la situación y continuaba la gente “en pata” paseando por la playa pero dos días después de que hablara el primer ministro, la situación fue cambiando.

Sin embargo, casos especiales como el del barrio ortodoxo de Mea Shearim donde no hay una comunicación de los medios y están más informado más por lo que dice su rabino, entonces cuando llega un auto de la policía, reaccionan mal pero (…) también está el ciudadano culto de Tel Aviv que dice : “esto no me va a tocar”

La ventaja

“Israel tiene los famosos test donde no se espera que la persona esté en una situación como lo de Italia, conozco muy bien lo que está pasando en Italia que no tomó seriamente el tema tampoco tenía los test que tenemos aquí y el problema se detecta en forma temprana si la persona está infectada.”

“Se espera en esta semana, un punto de explosión de la infección, por un cálculo exponencial debería en esta semana explotar la cosa. Creo que está muy controlado y si hay una situación fuerte, Israel lo va a poder soportar.”

“Hace una semana cuando las personas fueron enviadas desde sus trabajos a sus casas, automáticamente el Estado respondió y no habrá empleado que no perciba alrededor del 80 %, 85 % del sueldo que percibe normalmente, el problema es, como en todo el mundo, los “cuentapropistas” pero a nivel de los créditos hipotecarios, se está haciendo un impasse de tres o cuatro meses. Conforme avance esto, el gobierno va a dar mayores alternativas.”

“Hay otro problema que se presenta en la cuestión del seguimiento de la ciudadanía, Israel tiene la capacidad de saber a partir de los teléfonos celulares y manifestó con claridad el primer ministro que el interés no es saber en qué estamos navegando, qué página visita cada uno o qué comentario político se hace, la cosa no pasa por ahí, pasa por un tema de control de que la persona que debe estar en cuarentena, esté en cuarentena.”

“Según mi visión hoy no es el momento para hablar de política, hoy el tema es el coronavirus y quien hable de política no queda muy bien ubicado. Desde lo económico Israel estaba sin nivel de desempleo, una moneda fuertísima, una actividad pujante yo lo comparo a un auto que venía a 200 km por hora y chocó contra un paredón. Es verdad que la materia prima de Israel es el cerebro, no sabemos cuándo volverá”.

Insiste el entrevistador sobre el tema de las libertades individuales y el bien común si la mayoría de los israelíes está de acuerdo en utilizar un software para que no ocurran atentados por qué no habría de estar de acuerdo para preservar la vida de los ciudadanos.

Es muy claro Urlansky: “No tiene sentido oponerse a un software que detecte dónde estoy yo si pongo en riesgo la vida de un conciudadano, de un vecino o de un familiar, quien lo dice es porque no tiene lo qué decir y están en contra por estar. No hay conciencia inteligente que lo pueda decir. En mi caso, en este momento, mi hijo mayor está estudiando ingeniería electrónica por internet, mi esposa está dando una clase por internet y mi hijo menor está en un debate online con sus compañeros mientras yo hablo contigo al aire. En Israel, la materia prima es el cerebro. A la mayoría, no molesta el software que nos diga dónde estamos. (…) Las asociaciones intermedias, las municipalidades, el tema educativo, la educación especial, la máquina están funcionando. En otro orden, el aeropuerto está cerrado, no hay vuelos. El tema político quedó muy decaído. (…) Al mismo tiempo que hay un grupo que se opone al software de seguimiento y quiere hablar de política pero la política no está prendiendo porque lo importante es la vida”.

“Tener a esta altura mil doscientos y pico de infectados y sólo veintitrés delicados, creo que a nivel mundial estamos bien.”

Por Gabriela Fernández Rosman para Radio Jai.

Autorizada su reproducción citando la fuente.