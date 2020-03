Cómo hacer una efectiva y segura “home office” durante la cuarentena

En momentos de aislamiento obligatorio preventivo por la propagación del COVID19, surgió necesariamente una modalidad nueva de trabajo, adoptada por la mayoría de las empresas que es el teletrabajo; y trabajar a distancia, representa utilización de otras redes, otros equipos y con ello las dudas sobre la seguridad de nuestros sistemas.

Por otro lado, el estar todos en casa, implica el uso masivo de tecnología para comunicarnos, para mirar videos. Usamos plataformas digitales, vemos cine y teatro desde nuestros dispositivos y se presenta la posibilidad, cierta o no, de que las conexión a internet pueda colapsar en algún momento.

Para informarnos sobre todos estos temas, dialogamos con Maximiliano Galante, especialista en ciber seguridad, y country manager “gerente en el país” de NeoSecure Argentina, empresa multinacional de seguridad informática.

“Cada vez que hay anuncios de tipo masivo, como los que estamos teniendo, donde hay tanta información circulando, hay más posibilidades de que caigamos en lo que se llaman ‘trampas virtuales’: información falsa, que nos envíen un correo que no pedimos y que al darle ‘click’ a uno de esos correos, estemos trayendo alguna amenaza a nuestras computadoras”, comenzó explicando.

Pensamos claramente en el tema de seguridad, cuando realizamos operaciones bancarias que en estos momentos solo las podemos realizar de manera digital, por lo que Galante advirtió que “siempre tenemos que tener presente para todo acceso que hagamos desde el home banking, ver bien hacia dónde nos estamos dirigiendo, y que es preferible, ingresar directamente al link del banco, escribiéndolo o guardado a través de un bufer que yendo a buscar a un mail que nos llegó con publicidades que nos llegaron con ofertas de promociones, sobre todo al hacer transferencias o pagos”. Dijo que debemos, ser precavidos, desconfiar, ir directo a lo que necesitamos hacer y no dejarnos llevar por correos que recibamos, por publicidad que no solicitamos que nos redireccionan a otras páginas, y solo ir a la rutina de siempre y evitar caer en estas situaciones de riesgo que están a la orden del día.

Sobre el teletrabajo, nuevo paradigma en época de cuarentena, y todo lo que habría que tener en cuenta en temas de seguridad, sobre todo de la información sensible de nuestros lugares de trabajo que pueden quedar expuestas, el experto explicó que allí pueden presentarse distintas situaciones: El que trabaja desde su casa con equipos provistos por la empresa en la que trabaja, y entonces la única diferencia es que en lugar de utilizar una conexión, en general corporativa, se hace desde una conexión wifi hogareña, que desde ya tiene menos protección. Pero que si a esto, además, se le suma el caso de quienes por diferentes razones no pueden trasladar los equipos desde los lugares de trabajo, y deben usar las que tienen en sus casas con sus máquinas personales, que tienen menos controles, no están actualizadas, las usa más de una persona, se comparten con los hijos, quienes suelen instalarle juegos, software de lugares que no son seguros, se exponen mucho más.

“La recomendación sería: Si estamos trabajando con una máquina provista por la compañía, conectarnos a la oficina solamente para hacer las tareas que necesitamos, y una vez que terminamos, desconectarnos automáticamente. Y si estamos utilizando una máquina hogareña, para hacer tareas de oficina, seamos lo más precavidos posibles, haciendo puntualmente la tarea que nos han pedido y no abriendo otras páginas, no corriendo a otros programas, limitarse a lo estrictamente necesario”, aconsejó.

“Se sobreentiende, enfatizó Maximiliano, que las compañías deben dar la posibilidad, (y ya lo están haciendo en estos últimos tiempos) de acceder en forma segura de forma remota a nuestra empresa, y en estos últimos tiempos, ya hay muchas tecnologías que estamos utilizando que nos garantizan que la conexión que estamos haciendo, por ejemplo desde una máquina hogareña, sea desde un canal seguro como la Red privada virtual”.

Entre el uso habitual estos días de “estar cuidándonos en casa”, está el de las plataformas como Zoom, video de chat o cualquier otra de las conocidas, para comunicarnos en familia o con amigos, y con ello la pregunta acerca de un posible colapso de internet. Al respecto Galante recomienda: “Como con cualquier software, no exponer innecesariamente nuestra intimidad. Mientas estamos en una video conferencia, de fondo puede aparecer un cuaderno con anotaciones confidenciales, por ejemplo. Debemos tener en cuenta que estas video conferencias, conocidas como de ‘colaboración remota’ ofrecen la posibilidad de compartir el escritorio, así compartimos información, mientras hablamos con nuestros amigos, para acompañarnos en estos momentos de cuarentena. Sin darnos cuenta, mientras podemos estar realizando una transferencia bancaria, comprando en supermercado en línea, o realizando cualquier otra operación, mientras chateamos, y sin querer, tocamos el botón de ‘compartir información’ les estamos mostrando datos que no tienen por qué saber”.

“Aplica siempre el uso racional de la tecnología”, continuó, “usemos todo, pero precavidos y no nos expongamos innecesariamente”, Explicó que debemos elegir hacer nuestras tareas en momentos específicos, y nos instó a seguir usando todos los medios de comunicación, pero que con precaución. “Por lo general todos estos software de gestión o de colaboración remota, son seguros, de otro modo no estarían en el mercado, pero tengamos la precaución de utilizar las plataformas reconocidas”, aconsejó.

Últimamente llegan mensajes de ENACOM, (Ente Nacional de Comunicación) advirtiendo sobre el posible colapso del sistema de internet, y se generan dudas sobre la veracidad de los mismos. Galante explicó que la duda les surgió primeramente a todos, pero que después hubo una confirmación oficial de que eso era cierto. Recomendó el uso ‘con criterio’ de las plataformas, que es real que en hoy es tal vez más la gente se vuelca más a mirar una película que al leer un libro, pero que también debemos ser conscientes de que estamos trabajando en forma remota desde las redes a nivel hogareño, pero que al mismo tiempo dejamos de usar la conexión de la oficina y eso compensa en cierta forma. En una compañía de cien personas que trabajan desde sus casas con la red hogareña, y no utilizan la de la oficina.

Insistió en utilizar la tecnología con conciencia, que no cree que colapsen, dijo y explicó bajaron la calidad de algunos streaming, para que haya menos tráfico en todo el mundo. “No vamos a tener que pasar a usar el sms o a la llamada fija”, pero como ya lo anunciaron algunos países, hay que evitar pasar información que no sea indispensable, para hacer un uso racional de la tecnología.

Los últimos consejos sobre temas de seguridad: “Chequear las fuentes, quién informa y qué; muchos con malas intenciones querrán sacar rédito económico desde el punto de vista de la ciber inteligencia. Ser conscientes de todo, revisar lo que se recibe. No hacer doble click en todo, antes, asegurarse de donde viene. “Preferible no haber abierto un link dudoso que caer en una trampa”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando al fuente.