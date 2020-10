“Espero que no se llame nuevamente a elecciones, sería la frutilla del postre de un momento muy difícil que estamos viviendo”

Andrés Andur, argentino en Israel, analizó la situación política, económica, sanitaria y social del Estado judío.

Andur señaló que “antes del confinamiento teníamos nueve mil contagios, y gracias al encierro tuvimos 900” y explicó que “ahora se puede salir a trabajar y poco a poco está habiendo nuevas aperturas”.

El ciudadano israelí indicó que “se está pensando en que los colegios empiecen de primero a cuarto grado y que las peluquerías puedan abrir” y argumentó que “la mayoría de las manifestaciones fueron en Jerusalem y en Tel Aviv, pero no fueron solo contra Netanyahu, sino también contra la clase política y contra el manejo político de la pandemia”.

Andur hizo hincapié en que “no es fácil la situación en Israel hoy, la mayoría de las personas que tienen negocios los tienen cerrados” pese a que destacó que “este segundo confinamiento fue más fácil porque mucha gente pudo trabajar a pesar de las restricciones”.

“Se habla mucho de la situación política, pero no creo que en este tiempo y en esta época vayan nuevamente a elecciones, sería un desastre. Espero que no suceda eso, pero hoy en día, después del coronavirus ya no se en qué pensar”, concluyó el ciudadano israelí.

