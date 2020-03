“En estos dos meses se estima que 25 millones de personas se quedarán sin trabajo”

Juan Enrique, economista, analizó el efecto que va a tener el Coronavirus en la economía argentina y las medidas adoptadas por el gobierno para paliar las crisis.

Enrique indicó que “cuando uno mira en términos económicos una solución para afrontar esta situación hay dos ideologías: el estado y el mercado”, y subrayó: “Queda claro que quien puede solucionar esta situación es el estado”.

El economista manifestó que “lo que estamos viviendo es algo muy nuevo: Estados Unidos va a caer el 18% de su PBI y Europa el 15%. Argentina no se va a salvar”, e hizo hincapié en el plan económico argentino para afrontar esta situación: “Lo que quiere hacer Alberto es alquilar un avión y tirar plata de un avión. Por suerte, argentina es productora de alimentos, por lo tanto no van a faltar. Ponerle plata en el bolsillo a la gente es la única forma de que los sectores más vulnerables tengan algo de recursos para comprar alimentos y no pasar hambre”.

“Es clarísimo que la caída de la actividad económica va a generar problemas de desempleo”, argumentó Enrique y subrayó: “La Organización Internacional del Trabajo estimó que en estos dos meses van a haber 25 millones de personas que se queden sin trabajo”.

“Lo mejor que nos puede llegar a pasar es que no falten alimentos”, concluyó el economista.

