Cine israelí para ver en cuarentena

Los invitamos a aprovechar esta cuarentena con conciencia pero disfrutando del cine israelí con algunas películas que hemos destacado. Al finalizar la descripción de cada una, tiene el link al cual ingresar con la contraseña correspondiente para disfrutarla.

1) SHOELACES

Una conmovedora historia sobre un padre y su hijo con necesidades especiales.

Sinopsis:

Ruven (Doval’e Glickman) es un hombre rudo de sesenta años que posee un pequeño taller de reparación de automóviles en Tel Aviv. Una vez estuvo casado pero hace mucho que se divorció. Cuando su esposa dio a luz, la pareja descubrió que su hijo Gadi (Nevo Kimchi) tenía necesidades especiales. Ruven y su esposa finalmente se separaron, y la esposa de Ruven y Gadi se mudaron de la ciudad. Un día, Ruven recibe una llamada telefónica que le dice que su ex esposa ha muerto. Él va al funeral y se entera de una trabajadora social, llamada Ilana (Evelin Hagoel) que tiene que llevar a Gadi, que ahora tiene más de 30 años, durante unas semanas hasta que se abre una instalación con un espacio que en el que Gadi puede vivir permanentemente.

Ruven lleva a Gadi de regreso a su departamento y le da a Gadi una habitación llena de autopartes. Ruven pronto se entera de que Gadi vive según las rutinas; tiene que comer en ciertos momentos exactos, su comida no puede tocar otros alimentos en su plato, antes de acostarse tiene que masajearse los pies. Ruven no sabe cómo manejar a Gadi y Ruven lo lleva a trabajar. Le da a Gadi un trabajo para limpiar alrededor de la tienda y lavar los autos de los clientes. Ruven lleva a Gadi a un restaurante dirigido por Rita (Yafit Asulin), un amigo cercano de la familia y que considera a Ruven una figura paterna. El café está lleno de clientes habituales, personas que vienen al restaurante de Rita todos los días. Ruven parece estar avergonzado por Gadi, que es bastante ruidoso y muy amable con la gente, especialmente con las mujeres jóvenes con las que coquetea constantemente.

Es un momento difícil para Gadi. Tiene que superar la conmoción de la muerte de una madre a la que amaba y dependía por completo. Ahora se ve envuelto en una situación de un padre que no lo quiere allí y no sabe cómo tratar con Gadi. ¿Alguna vez Gadi y Ruven descubrirán su relación y se parecerán más a padre e hijo, en lugar de dos extraños que no se entienden?

https://vimeo.com/272400785

Password: Menemsha

2) STOCKHOLM

Sinopsis:

Avishai Sar-Shalom, un economista de renombre mundial y candidato principal para el Premio Nobel de Economía, es encontrado muerto en la cama una noche, después de un aparente ataque al corazón. Su cuerpo es descubierto por sus cuatro amigos más cercanos que lo conocen desde hace cincuenta años. Pero justo antes de llamar a una ambulancia y comenzar a resolver los arreglos del funeral, uno de ellos tiene una idea: solo faltan cinco días para que se anuncien los ganadores del Premio Nobel, cinco días entre el entierro de otro profesor de economía olvidado, y un premio Nobel, cuyo nombre será grabado por toda la eternidad. El Premio Nobel no se puede otorgar a título póstumo, pero ha sucedido que el comité anunció inocentemente un ganador sin saber que él o ella murió unos días antes, y la decisión es vinculante. ¿Qué pasa si sus amigos lo mantienen “vivo”, ¿Qué pasa si ocultan su muerte durante los próximos cinco días, solo cinco días, dándole la oportunidad de lograr lo que quería más que nada? El resultado es una serie divertida, trágica, absurda en partes e insoportablemente realista. Estocolmo deconstruye la vida, la muerte, la amistad y el amor, y luego los reconstruye ingeniosamente. La novela en la que se basa la serie fue publicada en 2016 en Israel por la editorial Kinneret Zmora-Bitan. Recibió excelentes críticas y se convirtió en un éxito de ventas. La novela fue preseleccionada para el Premio Sapir de literatura.

Part 1:https://vimeo.com/294184002

Password: Menemsha

Part 2:https://vimeo.com/294189402

Password: Menemsha

3) MUHI:

Sinopsis:

El conflicto entre Israel y Palestina es uno de los temas recurrentes en las noticias internacionales desde hace varias décadas, de modo que –casi sin querer– todos nos hemos formado una opinión sobre el asunto (aunque esté sujeta a cambiar en el próximo debate entre amigos). Muhi – generalmente temporal (dirs. Rina Castelnuovo-Hollander, Tamir Elterman) aborda el problema árabe-israelí pero, en lugar de darle prioridad a los datos geopolíticos, históricos o estadísticos, retrata la experiencia de un niño atrapado entre ambos mundos.

Muhammad, mejor conocido como Muhi, fue trasladado de Gaza a un hospital en Israel de bebé, acompañado por su abuelito, debido a una emergencia médica. En el hospital descubrieron que padece de una rara enfermedad inmunológica y le amputaron las piernas y los brazos para salvar su vida. El documental sigue a Muhi desde los cuatro años, hasta los siete. En todo ese tiempo, los documentalistas permanecen invisibles y nos dan espacio para conocer al niño y a su abuelo en la vida cotidiana. Pronto es evidente que la falta de extremidades es la menor de las preocupaciones de Muhi, la verdadera amputación es la de su familia: él no puede vivir en Gaza porque no recibiría atención médica adecuada, pero sus familiares, incluyendo a su madre, no pueden cruzar la frontera para visitarlo salvo en rarísimas ocasiones.

Gracias a obras como Muhi – generalmente temporal podemos vislumbrar las consecuencias más dolorosas del conflicto árabe-israelí: su costo humano.



Password: finalmuhi4

4)WORKING WOMAN:

Sinopsis:

Orna (Ben-Shlush) es una madre casada y con tres hijos. Su esposo, Ofer (Cohen) recientemente abrió un restaurante y está teniendo dificultades financieras. Decide seguir una nueva carrera en el desarrollo inmobiliario, trabajando como coordinadora y gerente de proyectos para Benny (Noy), un desarrollador exitoso que está construyendo un complejo de condominios de lujo en la costa de la ciudad de Rishon Lezion . Cuando Orna descubre sus talentos y habilidades en su desafiante campo elegido, y siente que está creciendo y triunfando como persona, simultáneamente necesita lidiar con los celos de su esposo y la creciente obsesión de Benny con ella, y el abuso de poder que la acompaña.



Password: AvodaWM290518

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.