“En México asesinan a 10 mujeres por día”

Dialogamos con May Samra, directora del portal “Enlace Judío” de México, a propósito de la conmemoración del día internacional de la mujer en un país azotado por los femicidios. “Se contaron 80.00 mujeres pero creo que hubo más. Fue una verdadera multitud caminando desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo”, contó Samra.

“Las mujeres ya estamos indignadas y desesperadas por tantos feminicidios, y estamos hablando de 10 mujeres asesinadas por día, muchas veces sin consecuencias”, ilustró la directora del medio periodístico.

Samra explicó que “hay un estado de impunidad que nos está indignando en éste país (México). Tenían un estado de rabia y dolor , y mujeres de todas las clases sociales se unieron, ya que por desgracia en algún momento todas hemos sentido la violencia y el machismo”.

La protesta de Ciudad de México con motivo del Día Internacional de la Mujer ha sido una de las más multitudinarias que se recuerda en los últimos años en todo el país, en un día en que se realizaron marchas en las principales ciudades latinoamericanas. Pese a algunos incidentes puntuales, la manifestación se desarrolló con normalidad, y en un tono reivindicativo.

“Se quiso politizar la marcha, que es un movimiento apolítico, y lo que estamos exigiendo es seguridad por parte del estado. Hubo reacciones no muy positivas (por parte del gobierno), en el sentido de que el presidente dijo que `había conservadurismo disfrazado de feminismo´, pero en general se entendió que las mujeres necesitamos un cambio, y ya no podemos estar con miedo en éste país”, recalcó May Samra, asistente a la movilización.

