“El ser humano todavía no ha aprendido a aceptar al otro como tal”

Recientemente el rabino Adrián Herbst se refirió en Radio Jai al conflicto existente con aquellos judíos ortodoxos que dejan de creer en Dios, un drama cada vez mas frecuente que representa desafíos personales, legales y morales para las personas que viven en este tipo de comunidades. Radio Jai se comunicó con el rabino ortodoxo Yerajmiel Barylka para conocer más sobre el tema.

“Una de las cosas interesantes del postmodernismo es que las personas cambian la forma de pensar y luego regresan dando movimientos circulares”, comenzó argumentando Barylka y agregó que lo que hay que tener en claro es que nadie sabe lo que cada uno piensa en su propia conciencia.

“En Israel nunca ha habido una cantidad tan grande de personas que fueran criadas en hogares donde la divinidad no era un tema central y luego decidieran `unirse al club´. Este fenómeno se denomina teshuvá, es un hecho mundial. En Argentina hay centenares de personas que estaban alejadas de la esfera religiosa y luego decidieron acercarse. Por el contrario hay personas que sí fueron educadas religiosamente y han dejado de cumplir con los preceptos de la fe”, explicó el rabino.

A continuación, aclaró que este fenómeno no es una novedad, no surgió en el 2020. Data de cientos de años atrás. Y resalta que no es una mera cuestión estadística, de cuántos entran y cuántos salen de la esfera religiosa.

Barylka considera que es un “fenómeno absolutamente normal y debe ser aceptado. Es parte de los procesos que un ser humano puede pasar”.

¿Qué sucede con una persona que elige deliberadamente abandonar la fe?

“Sucede lo mismo que cuando un hijo decide comer kosher y le exige a su madre `kosherizar´ la cocina de la casa. Todo tipo de cambios causan un trauma en los padres. También cuando alguien de la familia sale del clóset, es lo mismo. Sin embargo, no hay que alertarse. Algunas familias abrazan a los hijos, los siguen amando. Esto ocurre incluso en las familias ultra ortodoxas, ven cómo los hijos se alejan de las enseñanzas con las que fueron criados y los siguen queriendo. A la vez están las otras familias que no aceptan la nueva condición y se quiebran. El grupo social también cambia”, manifestó el rabino.

Luego aclaró que en su opinión no depende de una corriente en particular, sino de la familia. Agregó que “es obvio que no existe tal cosa como una comunidad que se va a reunir y va a juzgar a quien se aparte de los preceptos. Quien habla así no sabe lo que es la vida social. La sociedad no funciona así. No hay un consejo de los Sabios de Sion que condena a quien dejan de respetar el judaísmo”.

Declaró que no debemos generalizar, cada grupo está formado por familias, las cuales también tienen su divisiones internas. Por lo tanto, es absurdo realizar generalizaciones sobre las opiniones de los grupos judíos. Destacó que incluso dentro de las agrupaciones ortodoxas hay escisiones. “El ser humano todavía no ha aprendido a aceptar al otro como tal. Dentro del judaísmo muchos cambiaron de corriente, debemos aceptarlos como son, respetar lo que eligen”.

Con respecto al mito o realidad de que la “ortodoxia rechaza la modernidad”, comentó: “La ortodoxia es muy grande. No debemos generalizar solo porque hay un sector que sí quiere mantener la forma en que vivieron hace 400 años. Mientras ellos no violen las reglas de ética ni de moral, yo no soy nadie para ordenarles que se compren un teléfono inteligente o vean pornografía online”.

Barylka concluyó: “Yo quiero aceptar al otro tal cual es, porque también pretendo que el otro me acepte tal como soy yo”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.

