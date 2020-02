Pasar de la ortodoxia judía al ateísmo, un drama cada vez más usual

El rabino Adrian Herbst dialogó con Radio Jai para explicar el conflicto de los judíos ortodoxos que dejan de creer en Dios, un drama cada vez mas frecuente que representa desafíos personales, legales y morales para las personas que viven en este tipo de comunidades.

“Tiene que ver con la lógica de todo grupo cerrado (…) porque no conoces un mundo diferente a lo que es este paradigma, este mundo. Es como el relato de la caverna de Platón, es como una mosca que vive toda su vida dentro de una habitación, no sabe que hay todo un mundo fuera de la habitación. Para alguien que vive en un mundo ortodoxo, que es totalmente cerrado, dejar de creer en los principios que ofrece la ortodoxia es todo un desafío. Por eso muchas personas hacen como que siguen siendo ortodoxos pero tratan de escapar y hacer lentamente una vida diferente”, aseguró el rabino Herbst.

El rabino explicó la dificultad de estas personas para convivir con sus familias luego de abandonar su fé religiosa, debido a que las comunidades tienden a ser posesivas con sus miembros y evitan los contactos de ortodoxos con no ortodoxos. Ante esta difícil situación, que cada vez se representa más en las comunidades ortodoxas, el rabino asegura que “el estado puede hacer poco. Desde la teoría los estados podrían hacer algo, porque la ley del estado está por arriba de cualquier ley particular, la ley del estado está por encima de la alajá, de la ley judía. Pero en la practica lo que pasa es que generalmente estas cosas se manejan ‘intra-grupo’ y no llegan a un tribunal civil/popular. Generalmente la persona dejada afuera, por miedo a que reacción sea peor o que la situación se agrave, se banca este tipo de reacciones”

