La Asociación Judía Europea revela su estrategia para vencer al antisemitismo

Una organización judía europea dio a conocer su “plan para vencer el antisemitismo” a docenas de líderes de todo el continente el martes, y les pidió que adopten la estrategia en sus países como un antídoto contra el aumento de los ataques contra judíos en la región.

El plan presentado por la Asociación Judía Europea en su conferencia anual en París convoca a todos los países europeos a adoptar la definición de antisemitismo propuesta por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA); nombrar a un enviado especial que cumpla la especial tarea de planificar una estrategia para combatir el antisemitismo, organizar lecciones sobre antisemitismo en escuelas y para legislar prohibiciones de los símbolos antisemitas en público, incluidos los símbolos nazis.

“Nosotros, como comunidades judías, no podemos erradicar el antisemitismo por nuestra cuenta”, dijo el presidente de la organización, el rabino Menachem Margolin, en la presentación del plan.

“Después de 20 años lidiando con este tema, he entendido que no importa cuántas escuelas visitemos, y no importa cuántas delegaciones traigamos a Auschwitz, todo es solo una gota en el balde”, dijo. “Por lo tanto, nos dimos cuenta de que la forma de luchar contra el antisemitismo es pasar la responsabilidad a los gobiernos europeos”.

Margolin dijo que gran parte del papel de los líderes de la comunidad judía en el futuro será presionar a los legisladores para que tomen medidas.

Más de 200 personas asistieron a la conferencia de dos días, incluidos líderes de la comunidad judía y miembros de los parlamentos europeos. Entre los oradores estuvieron la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, la subdirectora general de la UNESCO, Stefania Giannini, el enviado especial de Estados Unidos contra el antisemitismo, Elan Carr, la ministra de Justicia de Francia, Nicole Belloubet, y el ex secretario general de la OTAN y primer ministro de Dinamarca, Anders Rogh Rasmussen.

La conferencia, titulada “Judíos en Europa: Unidos por un futuro mejor”, se celebró en el Centro Europeo para el Judaísmo, un imponente centro comunitario cuya construcción costó U$D 17 millones y se inauguró en octubre pasado.

Los ataques contra judíos en Europa han ido en aumento en los últimos años, una tendencia destacada por los resultados de una encuesta presentada a los asistentes a la conferencia.

En Gran Bretaña, el número de incidentes de odio contra judíos aumentó en 150 en 2019 a 1805, según las estadísticas compiladas por la Liga Europea de Acción y Protección. En 2013, el número de incidentes de odio en Gran Bretaña fue de 535.

En los Países Bajos, el número de incidentes de odio aumentó en casi 50 a 182 en 2019, 82 más que la cifra anual de 2013, cuando la Liga de Acción y Protección comenzó a realizar un seguimiento.

En Francia, hogar de aproximadamente medio millón de judíos, el total del año pasado también aumentó en casi 150, a 687, casi 250 más que en 2013.

Las cifras también mostraron un aumento constante en Austria, donde los incidentes de odio aumentaron de 255 en 2014 a 547 en 2018.

La Liga de Acción y Protección también encuestó a 16,000 adultos en 16 países de Europa sobre sus sentimientos hacia los judíos. El cincuenta y uno por ciento de los encuestados estuvo de acuerdo con la afirmación de que “los judíos están más inclinados que la mayoría a usar prácticas sospechosas para lograr sus objetivos”.

El 56% estaba totalmente de acuerdo o de acuerdo con la afirmación de que “siempre es mejor ser un poco cauteloso con los judíos”.

El treinta y nueve por ciento estuvo de acuerdo con la declaración “Hay una red judía secreta que influye en los asuntos políticos y económicos del mundo”. La encuesta tuvo un margen de error del 0,8%.

Si bien los líderes de la comunidad en la conferencia no minimizaron la gravedad de la tendencia, y algunos dudaron abiertamente de que las poblaciones judías de sus países de origen permanecieran allí, muchos de los oradores hicieron hincapié en incluir razones para el optimismo.

El zar antisemitismo del Reino Unido, John Mann, destacó la abrumadora derrota electoral en diciembre del presidente del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, quien se ha visto empañado por los cargos de antisemitismo.

“Los votantes británicos demostraron cómo se siente nuestro país sobre el tema”, dijo Mann. También se jactó de que 641 de los 643 miembros del parlamento británico habían firmado la definición de IRHA de antisemitismo, que incluye “el objetivo del estado de Israel, concebido como una colectividad judía”.

¿Debería el estado judío ayudar a los judíos?

Sobre el tema de Israel, The Times of Israel habló con un puñado de líderes comunitarios presentes, preguntándoles si sentían que el estado judío tenía un papel que desempeñar en la lucha contra el antisemitismo en la diáspora.

Muchos de ellos reconocieron que a principios de la década de 2000, cuando el antisemitismo comenzó a intensificarse en Europa por primera vez en décadas, trataron de distanciarse de Israel, no queriendo ser equiparados al estado judío, que se estaba volviendo cada vez más impopular entre sus vecinos no judíos, particularmente los inmigrantes musulmanes.

“Pero ahora, todos saben que el antisionismo es antisemitismo y que no hay razón para tratar de separarlos”, dijo Margolin. De hecho, el presidente francés Emmanuel Macron se hizo eco de ese sentimiento en un discurso a principios de este año.

Margolin argumentó que, por lo tanto, el Estado de Israel tiene un “papel importante” que desempeñar para ayudar a los judíos en la diáspora a combatir el antisemitismo.

“Quizás haya algún riesgo”, dijo, reconociendo que podría conducir a la equiparación de las comunidades judías de Europa con Israel y sus políticas, “pero la recompensa que se puede obtener de su contribución es mucho mayor”.

Los líderes de las pequeñas comunidades judías alemanas en Friburgo y Renania del Norte-Westfalia, conformadas por menos de 1,000 miembros, dijeron que las compañías israelíes les asesoran sobre temas de seguridad, pero que la participación del gobierno oficial es limitada.

“No puedo decir que el gobierno israelí tenga la obligación de actuar sobre este asunto, pero por supuesto lo agradeceríamos”, dijo la presidenta de la comunidad judía de Friburgo, Irina Katz.

El presidente de la comunidad judía de Renania del Norte-Westfalia, Leah Floh, afirmó que Israel “tiene que desempeñar un papel especial para proteger a los judíos en la diáspora y viceversa”. Lamentablemente no han jugado un papel hasta ahora”.

Cuando se le preguntó si su comunidad se había comunicado formalmente con las autoridades israelíes, Floh, una prima del ministro del Likud, Ze’ev Elkin, reconoció que no lo había hecho, pero sostuvo que dicha asistencia no debería depender de las solicitudes oficiales, ya que Jerusalem es “consciente” de la situación para los judíos de todo el mundo.

“Tienen lo suficiente para tratar en Israel, pero tal vez algún día se darán cuenta de que es hora de ponerse de pie”, agregó.

Tanto Floh como Katz, cuyas comunidades alemanas están formadas principalmente por inmigrantes de la antigua Unión Soviética, dijeron que la vida se ha vuelto cada vez más difícil para sus miembros debido al aumento del antisemitismo, y que podrían optar por irse si la tendencia continúa.

“No esperaremos como lo hicieron en la década de 1930”, dijo Floh.

Katz especuló que los miembros de su comunidad se mudarían a Israel o los Estados Unidos si la situación empeorara aún más.

David Liscia, presidente de la comunidad judía de Florencia, dijo que la embajada israelí en Italia ha enviado funcionarios para enseñar a los miembros cómo responder a los ataques antisemitas. Si bien él también reconoció la sensibilidad de la participación de Jerusalem en la comunidad, Liscia dijo que los judíos de Florencia enfrentan muchas menos amenazas que los vecinos en Roma u otras grandes ciudades europeas, y que por lo tanto tienen menos de qué preocuparse.

Además, argumentó que “aquellos que encontrarían un problema con Israel encontrarían una excusa diferente para criticar si Israel no estuviera involucrado”.

Joel Mergui, jefe de la organización judía comunal Consistoire que brinda servicios a judíos franceses, dijo que recibir ayuda del estado judío y estar vinculado a Israel no era una preocupación, porque “los antisemitas ya lo hacen”.

Argumentó que Israel debería ayudar a fortalecer la identidad judía de los judíos franceses, que habían sufrido en los últimos años debido a la asimilación.

Sin embargo, se abstuvo de decir que el gobierno israelí tenía la responsabilidad de proteger a los judíos en el extranjero del antisemitismo porque “la seguridad de los judíos de la diáspora es responsabilidad de sus respectivos países”.

“No se puede permitir que los gobiernos europeos piensen que esto es responsabilidad de Israel”, agregó Mergui. “No digo que Israel no tenga un papel que desempeñar [en la lucha contra el antisemitismo], pero no debería ser oficial”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.