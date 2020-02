“Un misil cayó en una plaza de juegos y otro en el patio de una casa”

Desde Sderot, junto a la Franja de Gaza, Itzik Horn analizó la tensión de las últimas horas que incluyó el lanzamiento de misiles desde la franja y la respuesta israelí en la zona y en Siria.

“Hamas e Israel están en conversaciones para llegar a un tipo de ‘tranquilidad’. Ya sabemos para las organizaciones terroristas qué es tranquilidad, pero se dialoga con la mediación de Egipto y de las Naciones Unidas. Eso molesta a las otras organizaciones terroristas, en especial a la Jihad Islámica, que no tiene ningún tipo de responsabilidad de gobierno en la Franja de Gaza y usa todo lo que está a su alcance para torpedear el posible arreglo político”, dijo Horn.

Todo comenzó con un intento de ataque terrorista sobre el límite con Israel, “Se desató esta ola cuando Tzahal descubre a través de las cámaras ubicadas a lo largo de las fronteras del alambrado, dos terroristas de la Jihad Islámica intentando poner un explosivo al borde del alambrado, e inmediatamente son eliminados, uno muerto y otro herido gravemente. También creo que cometiendo un error, intentando mandar un mensaje a la Jihad, mostraron una filmación de como una excavadora levanta el cuerpo del terrorista palestino muerto, a quien nadie se va a acercar porque el temor es también que tenga explosivos. Eso enervó aún más los ánimos en la Franja de Gaza” relató el periodista y habitante de Sderot.

Sobre el estado actual del conflicto indicó que “ahora es una ida y vuelta de amenazas, pasamos una noche con disparos. Uno a esta altura del partido ya sabe distinguir entre los boom que vienen de la Franja de Gaza y los bombardeos de la fuerza aérea, que esta vez no bombardeó lugares vacíos, sino que bombardeó puntualmente objetivos de la Jihad Islámica”

“Hoy no hubo clases, no hubo actividades educativas, están suspendidas las actividades en todos los centros deportivos y culturales, la orden es quedarse cerca de los lugares protegido. Hasta ahora no hay que lamentar víctimas fatales del lado israelí, un misil cayó en una plaza de juegos y otro en el patio de una casa” reseñó Horn.

Hubo un cambio en las reglas del juego, ya que no se atacaron más lugares vacíos, e incluso en uno de los bombardeos de ayer a la noche murieron otros dos terroristas de la Jihad Islámica que estaban a punto de efectuar lanzamientos de misiles . Hace escasos minutos, en una declaración del primer ministro, dijo que “si el fuego desde Gaza no se detiene, vamos a tener que aplicar otro programa con una intervención más amplia que ya esta preparado”.

Horn se preguntó en referencia a la respuesta israelí, que enoja a los pobladores fronterizos con la Franja: “¿Cuántos lanzamientos de misiles es el equivalente a un bombardeo más masivo de Tzahal?”.

En relación a la cercanía con los comicios y si eso determina algún tipo de respuesta bélica, opinó que “no sería la primera vez que Israel a pocos días de las elecciones inicia un operativo militar en Gaza. Lo que no sé es cuánto estaría dispuesto el gobierno o cualquier partido político a cargar en sus espaldas, con los muertos en un operativo de este tipo”.

“Como dice el dicho, siempre es preferible la peor paz a la mejor guerra”, concluyó Itzik Horn.

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente.