“Hay más jóvenes que enferman gravemente”

El doctor Dany Cushnir, Director del Servicio de Diálisis del hospital Carmel, de la ciudad de Haifa, brindó un panorama de la situación sanitaria, de la vacunación y la inmunización de la población en Israel, y principalmente, de la situación en los servicios de Terapia Intensiva, que estarían a punto de colapsar.

Cushnir afirmó que, efectivamente, en las últimas dos semanas, los servicios de Terapia Intensiva estaban entre un 80-90 por ciento saturados, con gran cantidad de pacientes ventilados; pero que, en estos últimos días, han notado una pequeña disminución de pacientes con Corona; y que, “si siguiera de esa manera, podrán ver un poco luz”; pero por ahora, los servicios de Corona y de UTI, están casi completos. Y remarcó que lo más preocupante de la situación, es el todo lo referente al estado de médicos, enfermeras y personal sanitario, que trabajan en forma muy intensa y que su esfuerzo es enorme.

Acerca de la edad de los infectados, en esta “tercera ola”, Cushnir manifestó que, en comparación con la primera, hay muchos más pacientes jóvenes, pero que, afortunadamente, bajó el promedio de los casos graves, si bien el 70 por ciento corresponden a mayores de 60 años, se han visto también, de personas de 50 a 60 años, y de muchos jóvenes sin enfermedades previas, que lamentablemente fallecieron por el Corona.

En el hospital Carmel, aproximadamente el 30 por ciento de los pacientes de gravedad, habían recibido la primera dosis de la vacuna, pocos días antes. No han visto pacientes graves con la segunda dosis recibida, y precisa el médico, que en general, gran parte de los hospitalizados, no estaban vacunados. Respecto de una potencial tercera dosis de la vacuna, comentó que hay quienes dicen que una tercera dosis cubriría las nuevas mutaciones aparecidas en el mundo, pero que no se tienen datos científicos respecto de eso. De lo que se está hablando, es de crear una vacuna que contenga los distintos mecanismos inmunológicos, porque cada empresa, Pfizer, Moderna, Astrazeneca o la Sputnik V, cada una, tiene un mecanismo distinto de actuar, y con esa nueva vacuna, se busca controlar con mayor efectividad la pandemia.

Sobre cómo continuará la campaña de vacunación, el médico explicó que, según las indicaciones de la OMS, la mayoría de las vacunas está aprobada para la población mayor de 16 años, que en Israel ya se ha comenzado a vacunar a adolescentes entre los 16 años y los 18 años, y que esta semana comenzaron con los mayores de 35 años; de ese modo se busca vacunar a toda la población mayor de 16 años. Y añadió que, en este momento, están terminando las pruebas en niños con la vacuna de Pfizer, y que se espera en un mes tener los resultados; y que, si esto se acepta, toda la población podrá ser vacunada.

Por CL/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.