“La discriminación está al alcance de la mano y ha hecho mucho daño”

La escritora Martha Wolff presentará la próxima semana su nuevo libro “Todos juntos se escribe separado” que trata sobre el daño que ha hecho la discriminación. Será el martes 8 de septiembre a las 19hs vía zoom.

“Hay una frase que dice ‘cómo queres que estemos todos juntos, si todo junto se escribe separado’. Siempre me gustó y luego de tantos años de radio e investigación periodística, escuché tanto sobre discriminación que decidí hacer un libro para mostrar que todos de alguna manera discriminan y que la gente no puede estar junta, sino que viven separados por la discriminación. Porque no se preocupan de conocer al otro, de saber por qué es lo que es, de dónde vino, cuál es la grieta en el alma que queda cuando una persona fue señalada, torturada o menospreciada. Me pareció que era el titulo exacto para la toma de consciencia de que podemos vivir separados pero juntos con la comprensión, el respeto y el entendimiento. Es mi deseo”.

“Empecé a escribir el libro a principios del año pasado. Son 35 entrevistas a las personas más dispares que te puedas imaginar de lo político, religioso y social. Encontrar una persona, citarla, que me cuente su historia, desgrabarla, pulirla, dársela para que vea que no hay errores, todo eso me llevó su tiempo. En época de pandemia lo estuve terminando, es decir, revisarlo, corregirlo. La pandemia me ayudó a terminar de editarlo”, contó Martha.

“La pandemia me ayudó a seguir escribiendo y a revisar y reconcentrarme en detalles que tienen que ver con lo histórico. Existe el antisemitismo, el nazismo, el fachismo. Entonces tuve mucho trabajo de revisión para que sea una obra seria. Es un libro que puede llevar a pensar que con esto de la pandemia estamos juntos pero separados. Yo nunca tuve tanta actividad intelectual como ahora a través de la conexión con la gente. Lo de separados va más allá del libro, tiene que ver con que la discriminación ha hecho tanto daño. La discriminación está al alcance de la mano”, dijo Martha.

Con respecto a los 100 años de la radio argentina, Martha dijo que “la radio es una gran pasión en mi vida. Es el arte del decir. Hay una responsabilidad cuando uno dice y siente que hay gente a la que le hace bien lo que decís. Uno se enamora del poder hablar, decir, contar, transmitir. Es algo mágico y fantástico. Es una de las grandes experiencias de mi vida. La radio sigue siendo la gran compañía”.

La presentación del libro “Todos juntos se escribe separado” será por Zoom el martes 8 de septiembre a las 19hs. El ID de la reunión es 8898 4381 005. También podrá verse por el Facebook de Bnai Brith Chile. El evento contará con la invitación especial de Débora Plager y Pilar Rahola.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.