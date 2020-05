“La visión es negativa si no recibimos ayuda o los padres pueden trabajar y volver a pagar las cuotas”

Silvana Pereplotczyk es la Presidenta de la escuela y comunidad Tel Aviv de Buenos Aires, y en diálogo con Radio Jai explicó la situación de la institución en relación con la cuarentena dictada por la pandemia de Covid-19.

“El mes pasado tuvimos una cobranza de aproximadamente el 54 por ciento de la cuota total y un 20 porciento de algún pago parcial. Sin embargo, a esta altura de mayo se hace más complicado. Estamos a día seis, y la cobranza viene bajando ya que a esta altura, habíamos cobrado un poco más el mes pasado. Tenemos muchos mails de familias que requieren más ayuda o que están comentando sus imposibilidades a la hora del pago. Por otro lado, se han cortado todo tipo de subsidios, y si bien nos encontramos inscriptos también en ATP para la ayuda del Gobierno, la realidad es que al día de la fecha no salió, por lo cual entendemos que ya para abril no la vamos a tener, y esto nos pasa un poco a todas las escuelas, dado que la facturación es superior, lo que no quiere decir que la cobranza haya sido efectiva”, precisó.

Pereplotczyk indicó que “al día de hoy estamos pudiendo pagar los sueldos, la verdad es que mayo viene bastante complicado como para poder pagar los de abril. En principio, lo que pensamos es que nos vamos a atrasar en el pago, pero no pensamos en una disminución ni mucho menos, estamos continuamente encontrándonos con la Tesorería para diagramar día a día alguna posibilidad”.

Si bien para AMIA la prioridad es asistir la necesidad de alimentación de los más vulnerables, y comunicó a las escuelas que por el momento no puede brindar ayuda, queda claro que de no poder cobrar en tiempo y forma sus salarios, las maestras y personal no docente de los establecimientos educativos se convierten en un grupo a atender. “Los docentes, por supuesto, con sus sueldos alimentan a sus familias y son el sostén, así que estamos todos en la misma rueda”, lamentó.

Al tener que dictar educación a distancia, surgió también la necesidad de equiparar a todos los alumnos y docentes respecto de su posibilidad de acceso a la tecnología. En ese sentido, la Presidenta de la comunidad Tel Aviv expresó: “Nosotros repartimos notebooks a docentes y a las familias también, primero hicimos un relevamiento. Al principio, como nosotros no teníamos una plataforma, empezamos enviando los trabajos por mail y las clases vía Zoom. En la actualidad, pusimos una plataforma y ahora tanto los docentes como los chicos se pueden conectar en base a esta entrega de notebooks que hicimos, y actualmente las clases se están desarrollando de esta manera normalmente”.

“En cuanto a las Ceremonias, por supuesto que se fueron posponiendo, pero también estamos realizando todas nuestras actividades virtualmente, kabalat shabat vía Zoom y la havdalá por un vivo de Instagram. Pero todas las actividades las realizamos por Zoom. Algo paradójico es que aumentamos el número de personas conectadas en nuestro shabat”, comentó Pereplotczyk.

“Nuestra visión es negativa si no recibimos algún tipo de ayuda de algún lado, o mínimo que los padres puedan empezar a trabajar para reanudar sus actividades y consecuentemente pagar la cuota”, concluyó.

