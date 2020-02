Un año sin Natacha Jaitt: “Se piensan que somos tontos”

La actriz Natacha Jaitt, de 41 años, estaba acompañada por cinco personas en el salón de eventos Xanadú, de Villa La Ñata, en Tigre, cuando falleció de una forma incierta el 24 de febrero del 2019. Su muerte ha dejado dudas acerca de la información que Natacha poseía acerca de empresarios y políticos de los más altos estratos sociales.

El hermano de Natacha, el periodista Ulises Jaitt, aseguró que después de un año sin su hermana, las esperanzas de descubrir la verdadera causa de su muerte van desvaneciéndose.

Según explica Jaitt, la causa no avanza hasta que la tablet de Natacha sea peritada, pero su desbloqueo estaría demorando (de forma sospechosa) mucho mas de lo esperado. “Nos vienen mintiendo desde el día 1 con el tema de desbloquear la tablet. Primero nos habían dicho que acá no se pudo, que había que mandarla a Brasil, que salía 25 mil dolares. Todo un verso ¿Por qué todo un verso? Porque después desbloquean los celulares de los rugbiers que es el mismo sistema de operativo, que es Apple, es igual al de la tablet. Entonces vos decís ¿Como? Acá fue re rápido y gratis, a nosotros nos trabaron, salía un montón de plata que no había y había que mandarla a otro país. Así fue que nos tomaron de pelotudos”.

“Para mi, te digo la verdad, la abrieron, vieron lo que hay y dijeron ‘no muchachos, esto no puede salir porque acá hay un escándalo’. Están haciendo todo esto para no abrirla porque hay muchos intereses de fondo, muchos poderosos”, expresó indignado Ulises Jaitt.

Si bien la causa pareciera ser intencionalmente demorada, explica Jaitt, la familia continua presentándose para exigir el esclarecimiento de la muerte de Natacha y el desbloqueo de su tablet, pese a quien le pese.

