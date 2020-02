El alfabeto y el idioma hebreo

Alfabeto? Les suena conocida esa palabra? Aunque en el colegio nos enseñaban que deriva de las primeras dos letras griegas “Alfa y Beta”, nosotros los judíos sabíamos que se trataba de las dos primeras letras … pero de nuestro alfabeto: las letras Alef y Bet. Alef proviene de la palabras “aluf” o vaca masculina y bet de la palabra bait o casa.

El Jeroglífico es el idioma de los egipcios que aún no se pudo decodificar por completo y de allí nació el primer alfabeto que usaron en Canaán los fenicios y los hebreos. Se trata de un número determinado de dibujos que forman consonantes sin vocales. Hasta hoy en día, en el hebreo usamos ese sistema de consonantes sin vocales y la verdad que no es nada fácil al principio ja ja ja. La verdad que me sorprendió el vídeo y sus conclusiones tan claras, si tienen paciencia, véanlo hasta el final, les aseguro que se van a sorprender como tus letras en español están conectadas a aquel jeroglífico de los egipcios.

Aclaraciones:

– En Hebreo a la vaca se le dice “pará” y al toro se lo llama “shor”. Jamas supe que significa “par” en Hebreo ya que es una especie de vaca masculina que no es un toro. Quizás sea un buey? ni idea.

– Quien habla en el vídeo es la Profesora Orli Goldwasser, de la Universidad Hebrea de Jerusalem.