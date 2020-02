Fauda prepara su temporada 4

El co-creador de “Fauda”, Avi Issacharoff, aseguró estar trabajando en la cuarta temporada del exitoso thriller israelí durante una proyección subtitulada en inglés de los primeros dos episodios de la última temporada del show en el Museo de Arte de Tel Aviv el miércoles.

La tercera temporada, que celebró su estreno a fines de diciembre de 2019 y aun se espera su estreno en Netflix, “va a ser aún más dolorosa” que las dos primeras, dijo.

Issacharoff y su co-creador, el actor Lior Raz, quien interpreta al agente especial Doron en el programa, están trabajando paralelamente en otros proyectos, incluido el drama “Hit and Run” y “Sex in the City”, una comedia basada en la escritura de la bloguera de Nueva York Sarah Rosen.

Es divertido trabajar en otro tipo de proyectos, dijo Issacharoff, y agregó que su “bebé” y el de Raz todavía es “Fauda”.

“No es solo una aventura, es una especie de bebé, y amamos a este bebé (…) Fauda sigue siendo nuestro primer bebé”, dijo.

La tercera temporada de “Fauda” trae la unidad encubierta israelí a la Franja de Gaza, un lugar donde Issacharoff no ha estado desde 2007, cuando las Fuerzas de Defensa de Israel prohibieron la entrada de periodistas israelíes por razones de seguridad.

Relató algunas de sus propias desventuras en el enclave meridional controlado por los palestinos, incluido uno que tuvo lugar en su último viaje mientras visitaba Rafah. Había recibido una llamada telefónica del ejército israelí advirtiéndole sobre un posible secuestro de Hamás que estaba planeado para él.

“Una verdadera y viva Fauda”, dijo, refiriéndose a la palabra árabe para coas.

Ese evento ocurrió justo antes de que Gilad Shalit fuera secuestrado. En ese momento, Issacharoff hizo que su conductor volviera a la frontera con Israel a través de una ruta alternativa, en lugar de la carretera principal donde pensó que alguien intentaría emboscarlo.

“El periodismo no es la profesión más segura del mundo”, dijo, “y no fue la única amenaza que tuve”.