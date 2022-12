Antonella Roccuzzo comparte un mensaje de su amiga israelí Coral Simanovich

Radio Jai – Antonella Roccuzzo, esposa del jugador estrella Lionel Messi, compartió un mensaje de su amiga israelí, Coral Simanovich, felicitándolos por el triunfo de Argentina en la Copa del Mundo, adjuntando una foto de la transmisión en un canal con la leyenda “Argentina es campeona del mundo” en hebreo.

26 de Diciembre 2022

Coral Simanovich es la esposa de Sergi Roberto, compañero y amigo de Lionel en el FC Barcelona. Con Antonella mantienen una gran relación y lo evidencian a través de las redes sociales, en las que acostumbran a intercambiar cariñosos mensajes. Se apoyan mutuamente cuando emprenden proyectos, como cuando la modelo israelí compartía los distintos modelos de zapatos del emprendimiento de Antonella.

Sergi Roberto, el jugador compañero de Leo, le escribió hace unos días: Gracias por todos los momentos que me has hecho vivir a mi y a todos los aficionados culés, por todas las alegrías que nos has dado, todos los goles que has marcado, todos los títulos que hemos celebrado, por llevar a este club a lo más alto, por hacer soñar a tanta gente con tu fútbol y sobretodo por hacerlo con esta camiseta. Nunca podremos devolverte todo lo que nos has dado. Te deseo todo lo mejor a ti y a tu familia. Te queremos y te vamos a echar mucho de menos

Eternamente agradecido, arrobando a Leo Messi y adjuntando varias fotos de encuentros compartidos.

