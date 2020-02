Argentino e israelí cooperan en campaña contra el Coronavirus

Un alumno israelí de la Universidad de Beijing y un joven influencer argentino organizaron una gran campaña de donación de suministros médicos para China.

Desde el brote epidémico de Coronavirus en China, la población lucha día a día para prevenir el contagio y superar las adversidades, es por ello que algunos extranjeros que estudiaron en el país se solidarizaron con la población y hacen lo posible por combatir la epidemia.

Dos brillantes ejemplos de solidaridad son Raz Gal Or, ex alumno israelí de la Universidad de Beijing, y el argentino Brain O’Shea, actor y rostro conocido en las redes chinas, quien organizó en un corto período de tiempo varias convocatorias para recolectar 100.000 máscaras médicas, 50.000 pares de guantes y 7.000 conjuntos de batas quirúrgicas.

“Espero que esta pelea termine lo antes posible y que mis amigos estén a salvo y saludables”, afirmó Gal Or, cuyo nombre chino es Gao Yousi, en su video desde Tel Aviv.

Entre el 2014 y el 2018, Gal Or estudió en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Beijing. El entusiasta joven destacó que todos sus amigos están prestando mucha atención a la lucha contra la epidemia que azota a China y que todos quieren hacer algo para ayudar a sus amigos chinos.

En el 2016, Gal Or cofundó “Wow FanTV” junto a sus amigos de Beijing. Esta corta serie de videos deportivos hizo que Gal Or y su equipo obtuvieran 80 millones de “clics” en plataformas en línea. En septiembre, y de casualidad, recibió una invitación del programa de entrevistas “A Bright World Season Two” (Un mundo brillante, segunda temporada). Fue a través de este programa que Gal Or comenzó a llamar mucho más la atención. En 2017, dirigió un equipo creativo de más de 20 personas para lanzar el programa YChina, que se centra en la vida de los extranjeros que viven en el país. En los videos se realizan debates sobre la vida cultural y las últimas tendencias de China.

Sabiendo que los suministros médicos como máscaras, ropa protectora, guantes y desinfectantes son una necesidad no cubierta en China, y con la esperanza de contribuir a la lucha contra la epidemia, Gal Or movilizó sus recursos. Debido al limitado stock de máscaras en las farmacias de Israel, concentró su mirada en las grandes instituciones médicas, sin éxito.

Luego, él y sus amigos se dieron cuenta de que al ser jóvenes no podrían hacer mucho sin tener influencia, y por eso intervino el Amir Gal Or, presidente de Infinity and Innonation y presidente de la Cámara de Comercio China-Israel, y padre de Raz. Con los contactos en las industrias médica, comerciales y de relaciones públicas, Raz Gal Or pudo hacerse con los suministros necesarios.

El joven israelí y sus amigos, entre ellos Brian O’Shea, lograron ingresar a una reunión donde se encontraban grandes empresarios de Israel, como representantes de Netafim, la compañía líder de Israel en soluciones de riego de precisión para la agricultura sostenible, y Sheba, uno de los diez hospitales más importantes del mundo. Una vez dentro del salón, propusieron un plan para ayudar a sus amigos chinos. Su iniciativa fue respaldada de forma unánime.

Yuval Bloch, director general de Innovation Medical, le expresó a Raz Gal Or que confía en que China superará la crisis actual.

Por su parte, Ofra Gordon, directora de relaciones internacionales del Hospital Sheba, considera que las personas deberían tratar de comprender las dificultades que enfrenta el personal médico.

“Hay miedo y, a veces, ira, pero tenemos que dejar eso a un lado”, aseguró.

Tslil Kleinman, representante de la Cámara de Comercio China-Israel, recuerda que China ha ayudado a Israel, y que quieren estar allí para ayudar a China.

“China muchas veces ha ayudado a Israel. Se trata de ayuda mutua. Por lo tanto, es natural que hagamos todo lo posible y no existan dudas al respecto”, recalca Amir Gal Or, presidente de la Cámara de Comercio China-Israel.

Después de ese crucial paso, Raz Gal Or y sus amigos recibieron 30,000 máscaras médicas donadas por todos los sectores sociales de Israel. Y gracias a un proveedor de equipos médicos para los grandes hospitales de Tel Aviv, obtuvieron más barboquejo y otros suministros médicos.

Después de que la Organización Mundial de la Salud declarara el brote, el transporte de materiales hacia China se convirtió en un gran obstáculo. Con incertidumbres y sin garantías de que la donación pudiera subir a los vuelos, contactaron a Cainiao, el operador de la plataforma logística de Alibaba, para coordinar el envío gratuito a China el 5 de febrero, vía Moscú.

100.000 máscaras médicas, 50.000 pares de guantes y 7.000 conjuntos de batas quirúrgicas pudieron ser transportadas desde Israel al Hospital Central de Huanggang, en Hubei.

Raz Gal Or asegura que ya está recolectando más suministros para enviarlos al gigante asiático, y tiene esperanzas de fortalecer aún más la historia de esta fraternidad chino-israelí.

