EEUU elimina al líder de Al Qaeda

Estados Unidos aseguró haber“eliminado” en Yemen a Qasem al Rimi, jefe del grupo yihadista Al Qaeda en la Península Arábiga, grupo que se ha atribuido multiples ataques contra civiles en occidente.

“Estados Unidos realizó un operación de contraterrorismo en Yemen en la que ha conseguido eliminar a Qasem al Rimi, un fundador y el jefe del grupo Al Qaida en la Península Arábiga (AQPA)”, informó en un comunicado la Casa Blanca.

La muerte del líder yihadista “debilita aún más a AQPA y al movimiento global de Al Qaeda y esto nos acerca a eliminar las amenazas que estos grupos representan para nuestra seguridad nacional”, agregó la misiva presidencial.

Según el ejecutivo estadounidense, al Rimi se había unido a Al Qaeda en la década de 1990, trabajando en Afganistán para Osama bin Laden, responsable por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

The New York Times había informado que Al-Rimi había sido eliminado tras un raid perpetrado no lejos de la capital yemenita, Saná, el 25 de enero pasado, en un área conocida como la fortaleza de AQAP.

El terrorista era uno de los 23 hombres que escaparon en febrero de 2006 de una prisión en Yemen, junto con otros miembros de la organización jihadista.

Bajo el liderazgo de al Rimi, indicó el comunicado, AQPA ejerció “una violencia indescriptible contra civiles en Yemen y buscó perpetrar e inspirar numerosos ataques contra Estados Unidos”.

El grupo extremista aprovechó la debilidad del poder central en Yemen para fortalecer su control en el sur y sureste de un país completamente devastado por la guerra desde marzo de 2015.

Atentado en Florida

El grupo Al Qaeda en la Península Arábiga se atribuyó la responsabilidad por un ataque terrorista con armas de fuego a principios de diciembre en una base militar estadounidense en Pensacola, Florida, donde murieron tres personas, según un comunicado del centro de monitoreo estadounidense de sitios islámicos SITE.

“En un discurso por audio de su líder, Qasem al Rimi, AQPA se atribuyó la responsabilidad del ataque en diciembre de 2019 en la Base Aérea Naval de Pensacola”, informó SITE.