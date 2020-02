Soldado israelí herido en un ataque terrorista

Un soldado israelí resultó herido en un intercambio de disparos en la Ciudad Vieja de Jerusalem. Los policías que llegaron al lugar neutralizaron rápidamente al terrorista a disparos, matándolo. La condición de uno de los soldados es crítico y otros resultaron levemente heridos, la mayoría de ellos fueron dados de alta en el hospitales.

Muchos policias y equipos de la MDA fueron llamados a las 11:52 a la Ciudad Vieja de Jerusalem después del informe del tiroteo. Médicos y paramédicos proporcionaron ayuda a un combatiente de la Policía de Fronteras de 38 años.

Israel Weingarten, un paramédico de la MDA que llegó a la escena, dijo: “El hombre herido caminó por la escena. Estaba completamente consciente y sufrió una lesión en la mano. Lo pusimos en una unidad de cuidados intensivos, le dimos tratamiento médico que incluía vendajes y analgésicos y lo limpiamos en una condición ligera y estable para continuar con atención hospitalaria”.

Yehiel Stern, un paramédico en la unidad de bicicletas de rescate de la UNIF, dijo: “Estaba muy cerca del lugar y en el medio minuto después de recibir el informe del incidente, llegué al lugar y proporcioné asistencia inicial a la persona herida”.

El Dr. Alon Schwartz, director de la Unidad de Trauma Sha’arei Zedek, dijo que el combatiente gravemente herido en el ataque nocturno cerca sufrió una lesión multisistémica y una lesión muy grave en la cabeza”. La operación terminó y fue transferido a la unidad de cuidados intensivos mientras respiraba y se quedaba dormido, su condición ahora es estable pero no se puede decir que representara un peligro para su vida “.

“Dos más están hospitalizados en Ein Kerem con lesiones ligeramente más complejas, y están siendo tratados por cirujanos orales y maxilofaciales, cirujanos y especialistas en trauma ortopédico, de acuerdo con el tipo de lesiones asociadas con un evento de temblor: extremidades, cabeza y cara”, actualizó la Dra. Bella Micklush, Gerente de la Unidad de Trauma de Hadassah.

El ministro de Salud, Yaakov Litzman, visitó a algunos de los heridos en los hospitales Hadassah Ein Kerem y Shaare Zedek. Él dijo: “El tratamiento en ambos hospitales es excelente. Los mejores médicos los tratan.

Litzman agregó: “Aunque escuché que hubo otro ataque (en la Ciudad Vieja), esperamos que no haya más. No debería entrar la histeria. Espero que no estemos en una nueva era de ataques terroristas. Estos terroristas tienen mucho que perder”.

Por: Miguel Kanievsky