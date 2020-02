Eyal Ofer: El hombre mas rico de Israel

Eyal Ofer (nacido en 1950) es un magnate inmobiliario y multimillonario israelí con sede en Mónaco, y un filántropo. Es el presidente de Ofer Global, Zodiac Group y Global Holdings.

Eyal Ofer nació en 1950 en Haifa, Israel. [Su padre, Sammy Ofer, era un magnate naviero israelí nacido en Rumanía y una vez el hombre más rico de Israel. Eyal se graduó de Atlantic College, un internado internacional afiliado a United World Colleges, con sede en en el castillo de St Donat, Gales. En su adolescencia, pasó los veranos trabajando en los barcos de la empresa familiar, cargando carga, raspando los costados de los barcos y repintándolos, además de viajar a puertos internacionales.

Se desempeñó como oficial de inteligencia en la Fuerza Aérea de Israel de 1967 a 1973. Luego estudió Derecho en Londres.

Carrera

Los intereses comerciales de Ofer se concentran en el transporte marítimo, las líneas de cruceros y el sector inmobiliario global dentro del grupo Ofer Global], una empresa privada con sede en Mónaco centrada en el transporte marítimo, el sector inmobiliario, el petróleo y el gas, la banca y las inversiones en Europa, América del Norte, el Cercano Oriente y Asia.

Según Forbes, Ofer tiene un patrimonio neto de U$D 9.900 millones, en 2019

En 2014, recibió una membresía honoraria de por vida de la Bolsa Báltica en Londres en reconocimiento a su contribución al transporte marítimo en el Reino Unido y al comercio marítimo mundial. Otros ganadores de este premio han incluido al duque de Edimburgo, Winston Churchill y Maersk Mc-Kinney.

En 2016, Lloyd’s List lo nombró número 10 entre las 100 personas más influyentes en la industria del transporte marítimo.

Es un orador frecuente en eventos de la industria, incluida la Conferencia Mundial del Instituto Milken en 2012, 2013 y 2015. Además, asiste regularmente a la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos.

En 2018, Ofer se unió a la Junta Asesora del Foro Bloomberg New Economy, compuesto por un grupo de líderes en sus campos de negocios, gobierno, educación y filantropía, incluidos David Rubenstein, Gary Cohn y Mukesh Ambani.

Propiedad

Ofer se mudó por primera vez a la ciudad de Nueva York en 1980 para iniciar el negocio inmobiliario familiar e invirtió en propiedades en Park Avenue South, que alquiló a firmas de abogados y firmas de relaciones públicas a través de su compañía de bienes raíces, Global Holdings.] Con los años, reunió un imperio inmobiliario después de haber adquirido un profundo conocimiento de los barcos, lo que lo había hecho sentir cómodo al administrar activos tangibles similares.

Ofer es el presidente de Global Holdings, una compañía de bienes raíces privada especializada en bienes raíces comerciales a gran escala y desarrollos residenciales de alta gama. Sus participaciones incluyen propiedades comerciales de primer nivel en Manhattan y una participación de control en Miller Global Properties, un gran fondo de inversión inmobiliaria que se centra en mercados clave en América del Norte y Europa. Se desempeña como copresidente de Miller Global.] Los proyectos comerciales de Global Holdings incluyen, entre otros, y 120 Park Avenue, la antigua sede del Grupo Altria.

Sus proyectos residenciales incluyen 15 Central Park West, en nueva york que fue descrito como “el edificio de apartamentos más poderoso del mundo” y “el más lucrativo”, con ventas de apartamentos de aproximadamente U$D 2 mil millones. Fue el tema de un libro publicado en marzo de 2014 por Michael Gross titulado House of Outrageous Fortune: Fifteen Central Park West, el discurso más poderoso del mundo.

También incluyen el desarrollo en The Greenwich Lane (en asociación con la familia Rudin, anteriormente el sitio del Centro Médico Católico de San Vicente), junto con la remodelación de 18 Gramercy Park South, 520 Park Avenue y 50 United Nations Plaza en nueva york (todos en asociación con Zeckendorf Development) .18 Gramercy Park South (clasificado como el desarrollo más caro de Manhattan en 2013)] y 15 Central Park West fueron diseñados por el arquitecto Robert AM Stern. 50 UN Plaza es una torre de 44 pisos diseñada por los arquitectos londinenses Foster and Partners. Hoy, la cartera de Ofer incluye más de 50 propiedades en cuatro países.

Envíos

Ofer comenzó su carrera en el transporte marítimo internacional en todos los principales segmentos de envío en la década de 1980.

Es el presidente de Zodiac Group, una compañía naviera privada con sede en Mónaco con una flota de más de 150 buques. Es el operador más grande de embarcaciones bajo la Bandera Roja por tonelaje. Ofer ha sido director de Royal Caribbean Cruises, la segunda compañía de cruceros más grande del mundo, desde mayo de 1995 y tiene una participación significativa en la compañía.

En 2016, Ofer ocupó el décimo lugar en la lista de las 100 personas más influyentes de la lista de Lloyd en la industria del transporte marítimo. Según la Lista de Lloyd, “la opinión consensuada de quienes conocen mejor a Eyal Ofer es que es un hombre que entiende los mercados con detalles forenses”.

Se dice que Ofer controla la vigésima flota más grande del mundo.

Energía

A través de O.G. Oil & Gas, el brazo de petróleo y gas de Ofer Global’s O.G. División de energía, Ofer tiene intereses de exploración y producción en la región de Australasia y el sudeste asiático. En 2017, O.G. Oil & Gas hizo una oferta de adquisición parcial por una mayoría de personal.