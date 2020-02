Irán lanzó la yihad contra Israel y EEUU

Hablando en Teherán, con motivo del 41 aniversario de la Revolución Islámica, Ali Khamenei llamó al programa Trump “estúpido y malvado” y dijo que los líderes árabes que apoyaron a Washington fueron “traidores y fracasados”.

El principal líder espiritual de Irán, Ali Khamenei, llama a los palestinos a lanzar la yihad contra Israel y Estados Unidos, luego de la publicación del “Acuerdo del Siglo ” estadounidense. En un discurso en Teherán, con motivo del 41 aniversario de la revolución islámica, Ali Khamenei repitió el plan de Teherán para resolver el problema palestino, una semana después de que el presidente de los Estados Unidos presentara su propio plan de paz entre Israel y los palestinos.

“El complot estadounidense, el ‘acuerdo del siglo’, morirá antes de que muera Trump”, dijo Khamenei. “Los agresores y los ladrones eligieron una explosión allí, pero este plan es estúpido y malvado”. ¿Por qué viene a los palestinos? Palestina pertenece a los palestinos. ¿Quién eres tú para decidirlo?”

“El acuerdo del siglo golpeó a los estadounidenses desde el primer día”, agregó el líder iraní. “Las fuerzas arrogantes intentaron hacer olvidar a Palestina, pero sus intentos llevaron a resultados opuestos, resucitando la cuestión de Palestina. Ahora el mundo está hablando de Palestina y los derechos de sus pueblos oprimidos”. Al hablar sobre la llegada de funcionarios de los EAU, Bahrein y Omán al show de Trump, Khamenei dijo: “No miren la presencia de algunos líderes árabes traicioneros y solitarios en el acuerdo del siglo. Ambos son personales e irrespetuosos en sus países”.

“Entonces, ¿cuál es la solución?”, Dijo Khamenei, respondiendo: “Valiente resistencia a la yihad por parte de palestinos y organizaciones, con el objetivo de expulsar al enemigo sionista y los Estados Unidos. Todos los países musulmanes y el mundo islámico deberían apoyar esto. Afortunadamente, la resistencia en Asia occidental no solo se limita a Palestina, sino que abarca un área extensa y crecerá a diario. El compromiso de Irán es apoyar y ayudar a los palestinos en todo lo que podamos”.

Después de sus comentarios, Irán reiteró su plan en el pasado: “Una solución básica al problema palestino se presenta a través de la propuesta iraní: realizar una encuesta a todos los palestinos de todo el mundo, incluidos musulmanes, cristianos y judíos, no inmigrantes que se establecieron en los Territorios Ocupados, para elegir su gobierno”. Decidir sobre inmigrantes y personas como Netanyahu “. En conclusión, dijo: “Espero que ustedes, jóvenes, sean testigos de la liberación de Palestina, y llegue el día en que recen en al Quds”.

Erdogan: “El acuerdo del siglo es un plan de ocupación”

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo durante la reunión de su partido que su país haría “lo que sea necesario” para proteger los derechos de los palestinos. Él dijo: “El plan de paz estadounidense es en realidad un plan de ocupación”.

El presidente turco atacó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, argumentando que “su principal objetivo en el Medio Oriente es legitimar la implacable política de ocupación, destrucción y anexión de Israel, que ha estado funcionando durante 70 años”.

Erdogan también mencionó que los palestinos no fueron cómplices en la planificación del acuerdo del siglo y se opuso firmemente a él, diciendo que “nunca apoyaremos un plan que no incluya a nuestros hermanos palestinos”. Recuerde que la AP anunció desde el principio que no aceptó a los Estados Unidos como un mediador palestino-israelí, y que de hecho boicoteó el plan y no cooperó con la administración estadounidense.

El sábado, Erdogan se reunió con el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, por segunda vez en dos meses. Según informes en Turquía, la reunión duró unos 75 minutos. El día antes de que Haniyeh se reuniera, Erdogan habló con el presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen, quien ya había dicho que cooperaría con Hamás para frustrar el “acuerdo del siglo”.

La semana pasada , Erdogan acusó a algunos de los países árabes de “traición” por no criticar el acuerdo del siglo. Dijo: “Los estados árabes que apoyan un programa de este tipo están engañando a Jerusalem, a su pueblo y lo peor, en toda la humanidad. Turquía no reconoce ni acepta este plan diseñado para destruir Palestina y tomar Jerusalem.

Por Miguel Kanievsky.