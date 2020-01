¿Netanyahu recuperará al espía Pollard?

Después de la presentación del plan de paz de Trump y la esperada liberación inminente de la mochilera israelí-estadounidense Naama Issachar de la prisión rusa, el primer ministro Benjamin Netanyahu pronto, antes de las elecciones parlametarias, podría llevar a Jonathan Pollard a Israel.

Una fuente en el partido Likud de Netanyahu declaró que Netanyahu tiene como objetivo que el antiguo espía aterrice en el aeropuerto Ben Gurion una semana antes de la votación del 2 de marzo.

Pollard, que cumplió 30 años de prisión por proporcionar inteligencia sensible a Israel, hizo un llamamiento público a Netanyahu en agosto y le pidió que interviniera en su nombre para instar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a que conmutara su libertad condicional para poder cuidar a su esposa enferma.

Contó que Esther Pollard había sido diagnosticada con una forma agresiva de cáncer de seno por tercera vez. Agregó: “Es una cuestión de vida o muerte, es un problema muy humano, es una crisis para mi esposa y para mí”.

“Le pedí a Netanyahu que se pusiera en contacto personalmente con el presidente Trump y solicitara alivio en mis términos de liberación”, dijo en la entrevista realizada en su casa de Nueva York. “Tengo confianza y espero que Netanyahu haga esta llamada”.

Pollard reveló que la oficina de Netanyahu le comunicó en un mensaje transmitido por el embajador israelí a Washington Ron Dermer, que el primer ministro se involucraría, y dijo que “no puede imaginar que Trump rechace” la solicitud.

Después de que se emitió la entrevista, la Oficina del Primer Ministro indicó que Netanyahu “sigue comprometido” con el caso de Pollard y “continúa trabajando para llevarlo a Israel”.

En una entrevista a principios del año pasado, el ex espía criticó abiertamente al gobierno israelí por lo que vio como una falta de compromiso con su caso.

Pollard, un ex analista civil de la Marina de los EE.UU., recibió una cadena perpetua en 1987 por pasar secretos a Israel. Su encarcelamiento fue un punto de tensión durante mucho tiempo en las relaciones israelí-estadounidenses, con líderes israelíes que solicitaron a sus homólogos estadounidenses durante décadas su liberación.

Después de su liberación en noviembre de 2015, Pollard recibió un período de prueba de cinco años, durante el cual no se le permite viajar fuera de los Estados Unidos. Los términos de la libertad condicional también requieren que permanezca en su casa de Nueva York de 7 p.m. a 7 a.m., que envíe cualquier computadora que use para inspección y que use un dispositivo de monitoreo GPS en todo momento.

El hombre de 63 años recibió la ciudadanía israelí en 1995 y dice que quiere establecerse en el estado judío con su familia.

En 2017, un tribunal federal de apelaciones de los Estados Unidos rechazó la solicitud de Pollard de levantar sus condiciones de libertad condicional.