Gantz y Netanyahu llegaron a Estados Unidos

El primer ministro Benjamin Netanyahu y el líder del partido opositor Azul y Blanco, Benny Gantz, aterrizaron en Washington DC para participar de una importante reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde discutirán los detalles del plan de paz redactado por la administración norteamericana, conocido como “Acuerdo del siglo”.

Los dos viajaron por separado y se reunirán con Trump en reuniones individuales.

Netanyahu aterrizó alrededor de las 8 pm hora local, acompañado por una comitiva en la cual se encuentra el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman.

Ambassador Friedman came to the back of the plane twice to pray with a minyan because he had to say Kaddish for his mother. (Also in the photo, National Security Adviser Meir Ben-Shabbat, pro-Bibi pundit Shimon Riklin, Mishpacha reporter Avi Blum) pic.twitter.com/VEsOBjXZPq

— Lahav Harkov (@LahavHarkov) January 27, 2020