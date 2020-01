Spotify se llena de listas de reproducción que elogian a Hitler y llaman a los judíos a cámaras de gas

El gigante de transmisión de música Spotify es anfitrión de docenas de listas de reproducción generadas por los usuarios con títulos que elogian al dictador nazi Adolf Hitler, se burlan de las víctimas del Holocausto y presentan fotos de esvásticas y símbolos de odio nacionalistas blancos, según ha encontrado The Times of Israel.

Entre los títulos de la lista de reproducción antisemita hay una variedad de llamadas explícitas a “gasear” o matar judíos (“Música para gasear a los judíos”; “Cámara de gas de los judíos”; “Gasear directo QUEME A LOS JUDÍOS”; “Gasear a Judíos”; “Mata al Judíos “;” GasOnThemJ3ws “;” quemar a los judíos “), así como la negación del Holocausto (” El Holocausto fue jugar a las escondidas exageradamente”;” El Holocausto fue una broma “;”Rocking the soccks off holocaust victims”;” Me acabo de enterar que el Holocausto era falso”).

Las listas de reproducción son creadas por los usuarios y no necesariamente tienen contenido antisemita más allá del título y el arte. Pero se pueden buscar y están disponibles en toda la plataforma para cualquiera de los más de 200 millones de suscriptores del servicio en todo el mundo.

“Canciones para aspirar las cenizas de Anne Frank”, se lee en el título de una lista de reproducción. “Gasearse con Anne Frank”, dice otro, junto a una foto de la víctima judía del Holocausto con las palabras “Straight Outta Auschwitz (Saliendo directamente de Auschwitz” (murió en el campo de concentración de Bergen-Belsen). Otra lista de reproducción ridiculiza el escondite de la joven escritora en Amsterdam durante la persecución nazi (“Lista de reproducción de escondite de Anne Frank”), mientras que otra, acompañada de una imagen de portada de una jeringa que perfora un antebrazo, simplemente se llama “Gasee a Anne Frank”.

Muchos otros se burlan del campo de exterminio de Auschwitz, donde fueron asesinados más de un millón de judíos. Estas listas de reproducción visibles públicamente incluyen: “Auschwitz Train Sing Along”, en referencia a las deportaciones masivas de judíos europeos en tren al campo de exterminio y “Auschwitz rave party/ Fiesta delirante en Auschwitz (1943)”, que se acompaña de una imagen de Hitler con gafas de sol y auriculares . “Mixtape de Auschwitz” presenta el lema: “Casi tan iluminado como los judíos en 1943”.

La lista de reproducción “Mixtape de Hitler” presenta una foto de un miembro del Ku Klux Klan dando un saludo “Heil Hitler“, mientras que varios otros títulos justifican las acciones del líder nazi (“Hitler no hizo nada malo”; “Hitler era un hombre sensible”; ” Hitler tenía razón “; y más).

Otras listas de reproducción, incluida “El Cuarto Reich”, presentan imágenes de esvásticas, mientras que otras 17 listas llevan el nombre de las Waffen SS. El símbolo de odio de extrema derecha Pepe the Frog aparece en la portada de la línea de música “El Holocausto es el mejor evento de Fortnite” y otros.

Las “marchas de la Alemania nazi” y otras listas de reproducción parecen presentar melodías militares alemanas adoptadas por las Waffen-SS, mientras que otros títulos de listas de reproducción aluden a teorías de conspiración sobre judíos (“el 9/11 did the Jews” y “RoThsChiLd Chillz”, con una foto de Hitler en la portada con un brazalete de esvástica).

Más de 110 perfiles visibles públicamente también están registrados en Spotify como “Adolf Hitler”, con docenas de otros listados bajo otras variaciones en el nombre del líder nazi.

En respuesta a una consulta de The Times of Israel, Spotify dijo que eliminó el contenido de odio marcado por el “Departamento Federal de Alemania para los medios perjudiciales para los jóvenes” y revisó otras quejas caso por caso.

“Nos tomamos este tema muy en serio. El contenido (artistas y música) listado por BPjM en Alemania (Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien / Departamento Federal de Medios Dañinos para los Jóvenes) se elimina de forma proactiva de nuestro servicio. Somos una empresa global, por lo que utilizamos el índice BPjM como estándar global para estos problemas. Otro contenido potencialmente odioso u objetable que está marcado por usuarios u otros pero que no está en la lista de BPjM se maneja caso por caso “, dijo en un comunicado.

Desde la aparición de esta publicación, el contenido permanece en línea.

En sus políticas sobre contenido prohibido, la compañía dice: “El contenido de odio es contenido que promueve, defiende o incita expresamente y principalmente el odio o la violencia contra un grupo o individuo en función de sus características, como raza, religión, identidad de género, sexo, origen étnico , nacionalidad, orientación sexual, condición de veteranos o de discapacidad. No permitimos contenido de odio en Spotify. Cuando se nos alerta sobre contenido que viola este estándar, lo eliminaremos de la plataforma”.

La Liga Anti-Difamación dijo el miércoles que se estaba acercando a Spotify “para presionarlos, ya que tenemos otras plataformas, para adoptar y aplicar políticas efectivas para combatir el odio y el antisemitismo en línea”.

“Los títulos antisemitas y burlarse del Holocausto nunca son aceptables y una búsqueda superficial de las listas de reproducción de Spotify para ‘Anne Frank’ encuentra no solo la lista de reproducción mencionada, sino también listas de reproducción con títulos inquietantes como “Getting gassed with Anne Frank'”, señaló en un correo electrónico el CEO de la Liga Anti-Difamación, Jonathan Greenblatt.

“Algunas de estas listas de reproducción también presentan imágenes de odio, que se cargan y no son las imágenes generadas automáticamente por Spotify. Es profundamente inquietante que Spotify no haya eliminado la lista de reproducción en cuestión desde que se le informó de su existencia”, agregó Greenblatt.

“Además, todas las plataformas deberían tener políticas que prohíban el contenido de odio que se dirija a identidades protegidas como la religión, la raza, la orientación sexual, el género, la identidad de género y el origen nacional. En la actualidad, aunque Spotify tiene algunas políticas para proteger contra el abuso en la plataforma, no menciona explícitamente el odio en estas políticas”.

En 2017, Spotify eliminó el poder blanco y las bandas neonazis de su servicio después de que Digital Music News identificara a 37 artistas supremacistas blancos fácilmente disponibles para la transmisión. Esa decisión se anunció poco después de la manifestación de extrema derecha “Unite the Right” en Charlottesville, Virginia, que vio a cientos de neonazis gritar consignas antisemitas. Uno de los manifestantes se dirigió a una multitud de contra manifestantes, matando a Heather Heyer, de 32 años e hiriendo a más de dos docenas de personas.

Traducido por Alicia Weiss para Radio Jai con información de Times of Israel