Kuwait recibe una carta oficial de EE.UU. en la que anuncia la retirada de sus tropas de una de sus cinco bases

El ministro de Defensa de Kuwait, Ahmad Mansour Al-Ahmad Al-Sabah, ha comunicado este miércoles que ha recibido una carta de la Casa Blanca en la que le anuncia la retirada en los próximos tres días de todas las tropas estadounidenses de la base de Arifjan, ubicada al sureste del país árabe, informa la Agencia Estatal KUNA.

#Kuwait’s state media KUNA, citing the country’s defense minister, claimed United States military are set to withdraw from the country within three days.

The news announcement was deleted shortly after. pic.twitter.com/syPgPLAqYi

— Rudaw English (@RudawEnglish) January 8, 2020