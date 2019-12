Una serie israelí es la mejor de la década según el ranking de New York Times

Finalizando el año y la década, el New York Times publicó una lista seleccionando las mejores 30 series internacionales de los últimos 10 años. El primer puesto, así como el octavo, fueron ganados por series israelíes. Hatufim (Prisioneros de Guerra) se quedó con el puesto mas alto, mientras que Fauda se encuentra algunos puestos por debajo.

La serie de 2010 se ambienta en 2008 y retrata la historia de soldados que regresan a sus hogares luego de permanecer 17 años secuestrados. La serie explora la reincerción de Nimrod y Uri en una sociedad que los ha transformado en íconos nacionales, mientras buscan recuperar los lazos familiares y resolver sus traumas de cautiverio y tortura

“Fauda” es una serie que, habiendo comenzado en 2015, ansía estrenar su tercera temporada en el 2020. Fue desarrollada por Lior Raz y Avi Issacharoff a partir de sus experiencias personales en el servicio militar en la Unidad Duvdevan (Fuerzas Especiales) de las Fuerzas de Defensa de Israel.Cuenta la historia de Doron, un comandante de la Unidad Mista’arvim (soldados que se disfrazan y se infiltran en ciudades árabes), y su equipo cuando intentan capturar a un importante terrorista de Hamás.

Asimismo, hubo otras dos series israelíes recibieron menciones honoríficas por parte del medio norteamericano: “Our Boys” y “Shtisel”.

La lista completa de las mejores 30 series internacionales, según The New York Times, es la siguiente:

1 – Prisoners of War (Israel)

2 – Sherlock (Inglaterra)

3 – The Bureau (Francia)

4 – Happy Valley (Inglaterra)

5 – Gomorrah (Italia)

6 – The Crown (Inglaterra)

7 – Chewing Gum (Inglaterra)

8 – Fauda (Israel)

9 – Killing Eve (Inglaterra)

10 – A Very English Scandal (Inglaterra)

11 – Detectorists (Inglaterra)

12 – El Marginal (Argentina)

13 – Fleabag (Inglaterra)

14 – The Bridge (Dinamarca – Suecia)

15 – Unforgotten (Inglaterra)

16 – Strong Girl Bong-soon (Corea del Sur)

17 – Moone Boy (Irlanda)

18 – Babylon Berlin (Alemania)

19 – Please Like Me (Australia)

20 – Kingdom (Corea del Sur)

21 – Money Heist (España)

22 – Deutschland 83 (Alemania)

23 – The Returned (Francia)

24 – Norsemen (Noruega)

25 – My Mad Fat Diary (Inglaterra)

26 – Three Times Manon’ and ‘Manon 5 Years On (Francia)

27 – Broadchurch (Inglaterra)

28 – Sacred Games (India)

29 – Letterkenny (Canada)

30 – This Is England (Inglaterra)

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.