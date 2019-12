5 apuñalados en un ataque con machete durante un festejo de Januca en Nueva York

Un aterrador ataque en una celebración de Januca en la casa de un rabino en un suburbio al norte de la ciudad de Nueva York el sábado por la noche puso a toda la región de Nueva York al límite y los funcionarios públicos prometieron medidas para detener la violencia.

El asalto en Monsey, Nueva York, por parte de un sospechoso con machete que huyo pero fue arrestado más tarde, continuó con una serie de incidentes antisemitas en las últimas semanas, que incluyeron palizas a personas judías en las calles de Nueva York City y una masacre en una tienda de comestibles kosher en Jersey City, Nueva York.

Cinco personas resultaron heridas en lo que los registros públicos dicen que fue el hogar del rabino Jaim Rottenberg, quien dirige una sinagoga cercana. Poco después del ataque, el video publicado en las redes sociales mostró que los servicios de emergencia transportaban frenéticamente a las víctimas en camillas a las ambulancias que esperaban.

*BREAKING NOW* Multiple people stabbed inside Rabbi Rottenberg Shul in Forshay (Monsey). Reports a black man armed with a knife began stabbing people.

