Graves incendios en Israel en las vísperas de Yom Haatzmaut – Natalio Steiner

Desde Israel, el profesor Natalio Steiner compartió su habitual columna de noticias y análisis en el contexto de una jornada particularmente delicada para Israel. Mientras el país conmemora Yom Hazikarón, el día de recuerdo a los soldados caídos y víctimas del terrorismo, graves incendios forestales afectan distintas regiones del país, provocando evacuaciones, suspensión de actos oficiales y la llegada de ayuda internacional.

“Se trata de los incendios más graves de los últimos años”, afirmó Steiner, al detallar que se registran al menos seis focos activos, con barrios enteros evacuados en Beit Shemesh y vientos que podrían alcanzar los 100 km/h. Las condiciones meteorológicas han obligado a cancelar ceremonias tradicionales como el encendido de antorchas en Jerusalén. “Es otra guerra, esta vez contra la naturaleza, que no da tregua”, expresó con pesar.

El recuerdo a los caídos también estuvo marcado por momentos de gran emotividad. Steiner relató el caso de un padre que perdió a su hijo en combate en enero de 2024 y que, en pleno acto en Yad Lebanim, rompió en llanto inconsolable. “No quería que nadie hablara por su hijo. Su llanto no era contra ninguna autoridad, sino una expresión de impotencia”, explicó. Las conmemoraciones se vieron alteradas también por incidentes, como el ataque a una sinagoga en Raanana, donde se desarrollaba un acto conjunto de memoria israelí-palestina. Steiner cuestionó tanto el acto como la reacción violenta, subrayando la necesidad de reflexionar como sociedad.

Más allá de las urgencias, también hubo espacio para observar las percepciones ciudadanas. Según una encuesta citada por Steiner, el 75% de los israelíes se siente orgulloso de su país, y el 49% mantiene el optimismo respecto al futuro. No obstante, persiste la preocupación por los secuestrados en Gaza y las tensiones internas. Consultados sobre el futuro de Israel, un 39% cree que será un país más religioso, frente a un 14% que lo imagina más laico.

Al cierre, el profesor compartió un mensaje personal dirigido a los judíos de la diáspora: “Israel no es una solución perfecta, pero es la única posible. Es el ancla y la vela del pueblo judío”. Y concluyó con una convicción clara: “Mientras flamee la bandera azul y blanca en Jerusalén, el proyecto de Israel sigue vivo. No pudieron, no pueden y no van a poder”.

