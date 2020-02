“No está bien que un representante de nuestra nación sea embajador con 11 causas judiciales”

Recientemente fue designado como Embajador argentino en Israel el ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri. La nominación generó gran controversia ya que el elegido se enfrenta a 11 causas judiciales, razón por la cual, en abril próximo deberá volver al país a enfrentarse a la justicia.

Apenas se dio a conocer la noticia, desde el bloque de Juntos por el Cambio en el Senado Nacional, Alfredo De Angeli, quien actualmente se desempeña como Senador de la Nación desde el año 2013 y anteriormente fue dirigente ruralista de la Federación Agraria Argentina de la provincia de Entre Ríos, expresó públicamente el total rechazo al pliego del ex gobernador.

Uribarri está procesado en varias causas judiciales por corrupción, algunas de las cuales están cercanas a iniciar juicio oral y público. En ese sentido, De Angeli consideró por demás inoportuna su designación como embajador político, con todos los privilegios que ello implica.

Radio Jai se comunicó con el ex dirigente ruralista quien amplió su opinión al respecto.

“No las tengo todas en mente (las causas), pero entre ellas se encuentran enriquecimiento ilícito y negocios que van en contra de un funcionario público”, argumentó De Angeli. La Justicia publicó la convocatoria al primer juicio oral y público que será llevado a cabo en abril. Ahora la gran pregunta es: ¿Siendo embajador, Urribarri tendría que regresar al país y comparecer?

El senador resaltó que tiene la misma duda. Cuando la justicia de Entre Ríos lo convoque, ¿se presentará?

De Angeli reveló que en el día miércoles, durante el debate por la designación a la espera de que finalmente se rechazaran los pliegos y Urribarri no fuera oficializado, lo cual no ocurrió, él mismo le hizo esa misma pregunta. “La evadió, no me dio una respuesta concreta. La siguiente pregunta fue, ¿Si la Justicia lo declara culpable, él dejará el cargo de embajador? Esta pregunta tampoco la respondió”, relató.

Indignado manifestó: “Para muchos entrerrianos no está bien que un representante de nuestra nación argentina, sea embajador con 11 causas en la Justicia”.

Al haber sido aceptado por el Senado, el nuevo embajador gozará de inmunidad diplomática en Israel. Ante este hecho, De Angeli dijo: “El tema es que puede complicar el proceso judicial, porque hasta que lo llaman y acepte venir, pasa tiempo. Puede que se presente en el tercer llamado y no en el primero”. Luego afirmó: “A los entrerrianos nos preocupa que por ejemplo busque refugio en una embajada para distender los plazos judiciales. Esto también nos debería preocupar a todos los argentinos”.

Si bien algunos análisis refieren a que el objetivo de enviar a Urribarri “lejos”, residía en el hecho de que no esté en el país a fin de evitar presentarse ante la justicia, De Angeli aclaró que no cree que la nominación de embajador tenga que ver con esta finalidad de extraerlo de Argentina.

Sin embargo, destacó que la Justicia lo va a convocar y él va a tener que venir. Pero como no va a estar en el territorio argentino, puede alegar que por algún motivo no puede viajar. Por eso la duda, la preocupación de si se va a presentar o no. “Nunca lo contestó, entonces hace suponer que oculta algo. Nunca afirmó que si la Justicia entrerriana lo convoca, el asistirá”.

La siguiente es la lista de las 11 causas que el ex gobernador de Entre Ríos enfrenta:

Urribarri Sergio D. y Otros s/ Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. lniciado el 25-02-2016.

Urribarri Sergio D., Cardona Herreros s/ Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Iniciado el 25-10-2017.

Urribarri Sergio D., Marsó Hugo s/ Peculado, iniciado el 29-06-2017

Urribarri Sergio D. y Otros.si Peculado. Iniciado el 16-08-2017

Mulet Guillermo Roberto s/ Injurias, iniciado el 5-04-2016.

Urribarri Sergio D. y Otros s/ Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Iniciado el 29-06-2016.

Urribarri Sergio D. y Otros s/ Peculado Iniciado el 17-12-2018

Urribarri Sergio D. y Otros s/ Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Iniciado el 12-12-2019.

Urribarri Sergio D. y Otros s/ Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y Peculado. Iniciado el 21-10-2018.

Urribarri Sergio D. y Otros s/ Peculado. Iniciado el 31-10-2017.

Urribarri Sergio Daniel s/ Enriquecimiento ilícito. Iniciado el 26-06-2018.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.