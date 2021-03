Elecciones en Israel: “Las encuestas predicen que el Likud obtendría 27 escaños”

Con las elecciones israelíes cada vez más cerca, Radio Jai dialogó con Roxana Levinson, periodista argentina en Israel, acerca de qué podremos esperar de estas cuartas elecciones en menos de dos años. Este fue su análisis:

“La campaña de vacunación masiva no está teniendo tanto efecto dentro de campaña no tanto en Israel pero sí en el exterior”. “Seguramente el viaje de Netanyahu a los Emiratos Árabes Unidos tendrá un efecto pero depende a quien se le pregunte: los likudniks dirán que es un gran logro mientras que si le preguntamos a los críticos lo ven de la forma contraria, que Netanyahu está aprovechándose de un tipo de campaña que los demás candidatos no pueden hacer”.

“Muchos votantes de Netanyahu que buscan un cambio o que creen que bajo su mando se han visto diluidos los ideales del Likud votarán por el ex ministro Gideon Saar, mientras que el voto opositor que anteriormente había sido para Gantz, en estas elecciones votaría principalmente por el liberal Lapid o el resurgido Partido Laborista que no solamente tenía previsto no entrar a la Knesset, sino que duplicaría sus escaños, aunque cabe recalcar que si lo comparamos con el histórico laborismo de Ben Gurión y Shimon Peres la situación es muy triste”.

“Las encuestas predicen que el Likud obtendría 27 escaños, Yesh Atid de Lapid 20, tanto Nueva Esperanza como el derechista Yamina, dos ex aliados de Netanyahu, obtendrían 12 respectivamente. Esto significa que Netanyahu no podría formar gobierno ya que el bloque opositor, incluso sin Yamina, podría alcanzar 62 escaños, suficientes para formar un gobierno, aunque habría dificultad para que todos los partidos se pongan de acuerdo ya que posibles aliados de Lapid dicen que no se unirían a un gobierno encabezado por él, por lo que podrían haber quintas elecciones”.

Finalmente, Levinson concluyó: “Un detalle interesante es que la formación de gobierno depende de los partidos pequeños, que están cerca del umbral electoral ya que si se pierden votos podría perjudicar a cualquiera de los dos bloques”.

