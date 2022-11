Poco sabemos del reino de Omán, y menos aún sobre su relación con Israel

Radio Jai dialogó con el destacado periodista Guy Azriel, quien dijo que para Israel, es un lugar importante por su ubicación geográfica, por el espacio aéreo que recorre por ejemplo hacia la India, que Omán tiene frontera con Arabia Saudita lo que le otorga una importancia fundamental.

Sobre la relación del Reino con Israel -con quien no está en guerra, pero con quien tampoco goza de abierta paz– y, el hecho de que no forme parte de los Acuerdos de Abraham, los que han logrado “cambiar un poco el mapa de Medio Oriente”, el periodista explicó: “Omán, de alguna manera, se piensa a sí mismo como un país independiente de los Emiratos Árabes, de Bahréin. Tiene su política propia y no quiere ser parte de algo que tenga que ver con los Acuerdos; pretenden que la posibilidad de una normalización con Israel se haga a partir de intereses en común y de diálogo directo entre Jerusalem y la capital de Omán.

Hace algunas semanas se celebró un encuentro entre un alto funcionario de la Cancillería israelí con el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, con la idea de trabajar y de ir avanzando en ese camino que para Omán que se haga en forma directa y que de alguna forma tiene que ver con la política de Arabia Saudita en relación de avanzar.

Muchos opinan que Arabia Saudita es el objetivo principal de Israel en la región, especialmente por la tensión entre el reino saudí e Irán. Sobre ese tema, le preguntamos al periodista si en mediana cercanía, Arabia Saudita podría entrar en negociaciones abiertas con Israel y con ello, cambiar la realidad de Medio Oriente. Azriel dijo que sí, que por supuesto el sueño de todo dirigente Israelí, es justamente llegar a un acuerdo con Arabia Saudita y que justamente Binyamin Netanyahu, ha hablado de que esto es una prioridad para Israel, porque desde el momento que esto se logre, cambiaría toda la región, y hará que los pequeños países también ingresen en los acuerdos y entonces Israel tendrá normalización con todos los países de la región, pero remarcó que, sin duda, Arabia Saudita es el país más importante.

Guy afirma que, sin duda, un acuerdo con Arabia Saudita es el gran objetivo para Netanyahu, quien pretende que ese sea su gran legado para la historia, el de un primer ministro que tuvo más años en el cargo en Israel, y que vuelve a asumir. La gran importancia de Arabia Saudita se debe a que, no hace mucho tiempo, autorizó a Israel el uso de su espacio aéreo, y por ello, es esencial Omán, ya que, para llegar a Arabia Saudita, se debe pasar por Omán, no se lo podría saltear, es una pieza importante en este escenario.

Ello resultaría beneficioso porque acorta los vuelos, y Arabia Saudita es un objetivo. Hay diálogos, entre otras cosas porque Israel es un país que vende tecnología, elementos de seguridad, y representan un atractivo para muchos países.

