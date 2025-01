Zelensky prepara la mesa de las negociaciones

Por Ricardo López Göttig

El presidente Volodymir Zelensky prepara la disposición de la mesa de las negociaciones e intenta, en la medida de sus estrechas posibilidades, influir en el contenido del menú, a dos semanas de que se produzca el recambio entre Joe Biden y Donald Trump en los Estados Unidos. Es bien sabido que Trump ha sido un gran crítico, directa o indirectamente, del involucramiento en la guerra de Ucrania y que durante la campaña prometió la resolución en tan sólo 24 horas de este conflicto. Ahora bien, lo prometido durante la liza electoral no necesariamente ocurre en el ejercicio del gobierno, ni mucho menos en los términos en los que se hicieron esos anuncios.

La prioridad para Trump fue y sigue siendo la rivalidad geopolítica y económica con la República Popular China, país en el que al tener un régimen de partido único de estructura totalitaria, desarrolla políticas de largo plazo que no son confrontadas con ideas alternativas, ni están sujetas a los cambios de signo político. China no es sólo un gigante económico, sino también un creciente coloso militar que, sobre todo, está desplegando un gran poder marítimo, tanto civil como militar, que está sobrepasando el tonelaje del de los Estados Unidos en los océanos. De allí que Trump, a pocas semanas de asumir un nuevo período, haya formulado declaraciones aparentemente extemporáneas respecto al canal de Panamá y de Groenlandia. Teniendo en cuenta esta perspectiva de la nueva administración republicana, el conflicto en Europa oriental les parece una distracción de atención y recursos, que deberían ser reorientados hacia la región del Indo-Pacífico.

De allí, pues, que Zelensky prepare el terreno para lo que podría ser una negociación sin la presencia directa del gobierno ucraniano entre Trump y Vladímir Putin. Una apuesta fuerte es mantener el enclave ucraniano en suelo ruso, en la región del Kursk, en donde este fin de semana realizó nuevos avances. En esa región es donde combaten las fuerzas norcoreanas que, por otra parte, están haciendo un pobre desempeño con un alto costo de muertes en combate. No obstante, desde fuentes de Corea del Sur advierten que se estaría preparando un nuevo contingente de otros quince mil efectivos norcoreanos para ser desplazados al frente de guerra. Por otro lado, y por primera vez en mucho tiempo, Zelensky ha hecho declaraciones respecto de un cese de fuego que deben ser analizadas con extrema prudencia y observar los matices. Ha expresado que podría llegarse a esa instancia del silencio de las armas a cambio de que la Ucrania no ocupada por las fuerzas rusas ingrese a la OTAN, en tanto que las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Jersón y Crimea permanezcan temporalmente bajo dominio ruso, y dar inicio a las conversaciones sobre cuál será el futuro de estos territorios. La clave, aquí, es la temporalidad y el carácter precario de la presencia rusa, sin que signifique la cesión definitiva, a la vez que el restante 80% de Ucrania sea protegido por el paraguas defensivo de la OTAN. Este escenario, para Putin, resultaría insatisfactorio, ya que en reiteradas oportunidades se manifestó contrario a cualquier tipo de vinculación de Ucrania con la OTAN, exigiendo el desarme completo y la neutralidad del país, dejándolo inerme ante futuras incursiones e imposiciones políticas y económicas del Kremlin. Y es que Putin no acepta ni aceptará que Ucrania sea considerada una nación independiente, ya que es un concepto sumamente arraigado en el imaginario ruso el de ver a sus vecinos como “pequeños rusos”, sin una singularidad histórica y cultural propia.

Sea como fuere, Zelensky y Putin deben jugar con las cartas que poseen, no con las que les gustaría tener. Ambos países sufren el desgaste de una guerra que ya se aproxima a los tres años, sin vista a una resolución por vía de las armas. La Unión Europea aún no tiene la capacidad para reemplazar a los Estados Unidos como proveedor bélico de Ucrania, en tanto que desde América del Norte crece la visión de concentrarse en el Pacífico y de replegarse de su rol de sostén de la pax americana, dejando un vacío que alguien se ocupará de llenar.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai